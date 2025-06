Sebők Balázs reméli, hogy Finnországban új kezdetet vesz a pályafutása

A 30 esztendős csatár az M1 aktuális csatornának elmondta, kellett neki a mostani nyár, a pihenés, hogy válaszokat találjon, mert az utóbbi két-három éve a motiváció hiánya miatt nem úgy alakult, ahogyan szerette volna.

„Volt időm gondolkodni, hogy játékosként mit szeretnék. Remélem, még jó sok évem van hátra. Az én utam, hogy szakmailag a legmagasabb szinten legyek, és az a megfelelő lépés, ha visszamegyek Finnországba” – fogalmazott a Hydro Fehérvárt AV19-et elhagyó Sebők, aki az elmúlt idény alapszakaszában 33 mérkőzésen 27 pontot (11 gól, 16 gólpassz), a rájátszásban pedig hét találkozón egy gólpasszt jegyzett.

„Aki ismer, láthatta, hogy valami nem volt rendben a játékommal egész évben” – jegyezte meg. Hozzátette: ez volt az első felnőttszezonja itthon, szerette volna kipróbálni, milyen, most viszont a jövőre koncentrál. Sebők kiemelte, több csapat érdeklődött iránta, és az Ässät volt az első, amely konkrét ajánlatot tett, s talán a legjobb csapat is arra a szerepkörre, amit ő szeretne játszani. A pori gárdával két évre szóló szerződést kötött.

Március végén jelezte a magyar szövetségnek, hogy egy időre el kell távolodnia a sportágtól, ezért „saját elhatározásból, ugyanakkor Majoross Gergely szövetségi kapitánnyal egyetértésben” kihagyta az idei felkészülést és elit-világbajnokságot is, amelyen a válogatott fennállása során először tudta kivívni a bennmaradást. Sebők megjegyezte, örül a nemzeti csapat sikerének és annak is, hogy a Fehérvár után második csapatként a Ferencváros is szerepelhet az osztrák ligában.

„Mentálisan egy kicsit elfáradtam, ezért mondtam le a vébészereplést. Szeretném, ha a válogatott azt a Sebőköt kapná vissza, akire szüksége van. Visszajött az a motiváció, ami néhány éve kihunyt belőlem. Remélem, új kezdetet tud venni a karrierem, harmincesztendősen nem tartom magam túlságosan öregnek. Azt gondolom, a legjobb éveim még előttem vannak” – mondta.

A támadó 2009 és 2023 között már játszott Finnországban, 390 bajnoki mérkőzésen 198 pontot szerzett és három bajnoki érmet nyert.