Osztrák hokiliga: Kiss Dávid elégedett a második tízmeccses szakasszal

„Ez nagyon jól néz ki” – jegyezte meg a klub honlapján. Hozzátette, amióta tavaly átvette az együttest, még nem volt ilyen jó tízes szegmensük, az eddigi legjobb a hét győzelem.

„Ha vannak is rosszabb pillanatok a mérkőzések során, a következő cserében vagy harmadra valahogy mindig feljavulunk. Kitartónak és türelmesnek kell maradnunk” – mondta. „Az öt az öt elleni játékunk végig jól működött, a kapusok, bármelyikük is védett, szenzációsak voltak. A speciális játékunk, az emberelőnyös és az emberhátrányos is kicsit visszaesett, de ennek egyik oka, hogy voltak sérültjeink.”

Kiss Dávid örült annak, hogy a klubvezetőség segítsége révén a távolabbi helyszínekre már egy nappal korábban el tudnak utazni, és nem kell fárasztó, akár nyolcórás buszozás után mérkőzést játszaniuk. Így nyugodtabbak, tudnak pihenni és edzeni az ilyen meccsek előtt, s ezért is jobbak most a mutatóik vendégként.

A következő tízmeccses etap szerdán (ma) kezdődik a Linz elleni otthoni találkozóval.

„Ebben a szegmensben hat hazai mérkőzést játszunk, talán magasabb lesz így az energiaszintünk. Ahhoz, hogy a top három környékén maradjunk, hét győzelmet hozni kell minden szegmensben” – tette hozzá.

A Fehérvár úgy vezeti kétpontos előnnyel a tabellát, hogy a mögötte álló Bolzano egy találkozóval kevesebbet játszott. A sorozatban hat győzelemmel álló Linz – amely megszakítás nélkül kilenc fordulóban szerzett pontot – az ötödik.