Győzelemmel kezdte jégkorong-válogatottunk a Sárközy-emléktornát

MIELŐTT MÉG ELKEZDTE VOLNA szereplését a magyar válogatott a Sárközy Tamás-emléktornán (amely a leginkább kiegyenlítettnek ígérkezett az elmúlt éveket figyelve), egy már visszavonult jégkorongozóra, Kangyal Balázsra figyelt a Tüskecsarnok közönsége. A korábbi kiválóságot, ahogy hokis berkekben ismerik, Billt ugyanis a Magyar Jégkorongszövetség beválasztotta a Hírességek Csarnokába, és a magyar–lengyel meccs előtt be is iktatták a nívós társaságba. Kangyal egyébként csapatkapitánya volt a szapporói hősöknek, ő vezette hetven év után az A-csoportba a mieinket, és ő lépett legtöbbször pályára a férfiválogatottban, szám szerint 237 alkalommal – talán nem túlzás kijelenteni, a magyar hoki legendája. Jelenleg a Budapest Jégkorong Akadémia HC vezetőedzője, és csapatával a második helyén áll az Erste Liga alapszakaszában. A helyszínen ennek megfelelően köszöntötték az ünnepeltet az MJSZ-elnök Kolbenheyer Zsuzsanna jelenlétében.

A korongbedobást is Kangyal végezte el, de ezután már a jelen játékosaié volt a jég. Jól kezdtek a mieink, Ambrus Gergő szerezhetett volna vezetést, ám luftot ütött a kapuval szemben. Legközelebb Csollák Márkó lövésénél volt dolga a lengyelek kapusának, de állta a sarat. Tíz perc játék után kijelenthető volt, hogy veszélyesebb a magyar válogatott, amit Szathmáry Simon góllal is alátámasztott nem sokkal később. Balról korcsolyázott be, fonákkal lőtt, majd a saját kipattanóját értékesítette. A vendégek is kezdtek éledezni, a 17. percben azonban újabb hazai helyzet után mélyítette el a híres lengyel–magyar barátságot Terbócs István és riválisa – két-két perc lett a büntetésük durva játékért…

A második játékrész jól indult magyar szempontból, gáncsolásért emberelőnybe kerültünk. Megszakítás nélkül adogattunk az ellenfél kapuja előtt, Schlekmann Márk zavarta a kapust a kilátásban, és mikor hozzá került a pakk, egy húzás után laposan lőtte a hálóba. A lengyel csapatnak rendkívüli nehézséget okozott kihozni a korongot a védőharmadból, legtöbbször már a semleges játékterületen visszaszereztük azt, s amikor mégis eljutott a kapunk közelébe, akkor sem nagyon tudott mit kezdeni a szervezett magyar csapattal – nem mellesleg cserélni is sokkal könnyebb volt így a mieinknek, hogy a padunkhoz közel zajlott a játék. Vay Ádám több mint hét perc után védett először a harmadban…