Reijola vezetésével nyert a Fehérvár Linzben

Lendületben szeretett volna maradni a Volán, hiszen a szezonban először egymás után két sikert ért el a gárda, egy szép győzelmi sorozat kiépítése pedig egyre feljebb repítené a forduló előtt ötödik helyen tanyázó Fehérvárt. Magas iramban kezdett a két csapat, mindkét oldalon akadtak lehetőségek. Az idő előrehaladtával mezőnyfölénybe került a magyar együttes, ez pedig 11 perc elteltével gólban is megmutatkozott, gyors ellentámadást Stipsicz Bence fejezett be eredményesen. Parázs csata zajlott a jégen, többször is dulakodtak a felek, ennek Tim Campbell, majd Erdély Csanád volt az „áldozata”.

A második játékrész a lehető legjobban kezdődött, a 22. perc végére 3–0-át mutatott az eredményjelző. Először Erdély kapu mögül visszapasszolt korongjára érkezett remekül Joel Messner és az elmélázó védők között Rasmus Tirronen lábai között belőtte a korongot. 49 másodperccel később Terbócs István húzta meg a jobb szélt, középre adását Chris Brown vágta be. A harmad felénél Trevor Cheek ugrott ki, Tirronen futballkapusokat megszégyenítő vetődéssel állta útját, kiállítás lett belőle, de újabb magyar gól nem. A játékrész utolsó perceit megnyomta a Linz, de Rasmus Reijola kapus tartotta csapatát.

Az utolsó húsz percre sem csökkent a találkozó sebessége, nem adták fel a hazaiak, ennek meg is lett az eredménye, bő öt perc eltelte után Luka Mayer lerázta magáról Kiss Rolandot és Reijola hóna alatt belőtte az osztrákok szépítő gólját. Nyomott a Linz, fontos volt, hogy két emberhátrányt kibekkelt a Fehérvár, Reijola védéseire – és időnként némi szerencsére is szükség volt. Két perccel a vége előtt a vendégek kapujába került a pakk, Lebler középre adása Sean Collinsról pattant be, ám a csatár a kapu előtti kék területen állt, így videózás után nem adták meg a találatot a játékvezetők.

A vége így 3–1-es fehérvári siker lett, a Volán továbbra is tapad az élbolyra, folytatás kedden hazai pályán a Villach ellen.

OSZTRÁK HOKILIGA

ALAPSZAKASZ

STEINBACH BLACK WINGS LINZ (osztrák)–HYDRO FEHÉRVÁR AV19 1–3 (0–1, 0–2, 1–0)

Linz, 3862 néző. V: Ofner, (osztrák) Zrnic, Hribar (mindketten szlovénok), Zacherl (osztrák).

LINZ: Tirronen – Würschl, Roe / More, Kragl / Scheid, Wolf / SÖLLINGER (1) – Kristler, KNOTT, LEBLER / St-Amant, Collins, FELDNER (1) / Ograjensek, MAYER 1, Pusnik / Neubauer, Bretschneider, Witting. Edző: Philipp Lukas

FEHÉRVÁR: REIJOLA – CAMPBELL, Atkinson / MESSNER 1, Gaunce / Stajnoch, STIPSICZ 1 / Kiss R. – Kuralt, Hári (1), Berger / Erdély (1), BROWN 1 (1), CHEEK (2) / TERBÓCS (1), Kulmala, Ambrus G. / Mihály, Németh, Magosi. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 35–14.

Emberelőny–kihasználás: 5/0, ill. 4/0.