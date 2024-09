ICEHL: roppant nehéz lesz, de a legjobb hatba jutna a Volán

„Önbizalom-növelő volt a Szuperkupa-győzelem, még akkor is, ha nem kezdtük jól a meccset. A Bajnokok Ligája más kávéház. Mindannyian sportolók vagyunk, akik versengenek egymással, ezért is jutottunk el eddig a sorozatig. Tisztában vagyunk vele, milyen képességű ellenfelekkel játszunk, a vereséget azonban sosem könnyű megemészteni. Ennek ellenére csak jó érzések vannak bennem az idényrajttal kapcsolatban. Az elmúlt egy évben, míg Dániában játszottam, a csapat elköltözött az Alba Arénába, változott a keret összetétele is, de mindenki megtesz mindent annak érdekében, hogy otthon érezzük magunkat az új csarnokban, mi pedig igyekszünk a játékunkkal meghálálni ezt. Idegenben kezdünk, a Pustertal és a Vorarlberg ellen, az előző idényben bejött a srácoknak, hogy külföldön indult a bajnokság, reméljük, most is jót tesz nekünk. Szeretnénk a „Volán-házat” tovább építeni, amelynek az alapjait már lefektettük azzal, hogy stabil playoffcsapat lettünk” – fogalmazott a Volán és a válogatott csatára.