Toney elismerte, felbosszantotta őt Southgate azzal, hogy a 94. percben becserélte

„Az ilyesmit mindig nehéz átélni – jellemezte a válogatottban kevés játéklehetőséghez jutó futballisták helyzetét Ivan Toney. – Azoknak különösen, akik ahhoz vannak szokva, hogy hetente akár többször is alapemberként lépnek pályára a klubjukban. De voltam már korábban is ilyen szituációban, és bármikor küldenek is be, elfogadom.”

Mint ismert, Szlovákia 1–0-ra vezetett a 94. percben, amikor Toney csereként pályára léphetett, és bár közvetlen szerepe nem volt Jude Bellingham egy perccel későbbi egyenlítésében, a szövetségi kapitány szerint igenis fontos volt a jelenléte.

„Ivan Toney kissé feldúltnak tűnt, hogy egy perccel a játékidő lejárta előtt küldtem pályára, de szerintem mostanra már rendeztük az ügyet – mondta a meccs után Gareth Southgate. – Ha ilyenkor beküldesz valakit, az utolsó szalmaszálat akarod elkapatni vele, de abszolút megértem az érzéseit. Nem szeretek ilyen későn cserélni, de volt egy olyan érzésem, hogy pusztán a helyezkedésével is zavart tud kelteni a szlovák védelemben, és végül így történt.”

„Igen, tényleg bosszús voltam, de a hosszabbítással együtt még maradt további harmincpercnyi játékidő, eleve ilyen hozzáállással kell pályára lépni – folytatta a szerdai sajtótájékoztatót Toney, aki a hosszabbításban született, továbbjutást érő Harry Kane-gólban már előkészítőként szerzett hervadhatatlan érdemeket. – A klubomnál, a Brentfordnál dolgozik egy Michael Caufield nevű fickó (ő a csapat sportpszichológusa – A szerk.), és vele gyakran szoktunk az érzelmeink kordában tartásáról beszélgetni. Sokféleképpen lehet például a cserejátékosokról gondolkodni. Vannak, akik helyetteseknek nevezik őket, de vannak olyanok is, akik a küldetést befejezőknek. A lényeg, hogy mindenkinek mindig készenlétben kell állnia, mert egy torna megnyeréséhez nem elegendő tizenegy futballista.”

A szlovákokat nem kis szerencsével 2–1-re legyőző angolok szombaton Svájccal játszanak a legjobb négy közé kerülésért.