NS-terasz: mindene a futball

„Imádom a focit, nagyon örülök, hogy ilyen gyönyörű környezetben nézhetem a mérkőzéseket. Rendszeres vásárlója vagyok a Nemzeti Sportnak, focimeccsen először hároméves koromban voltam, az édesapám 1995-ben vitt ki az Üllői útra, amikor a Fradi a Bajnokok Ligája csoportkörében a Real Madriddal játszott.”

Nem rossz kezdés!

Vendégeink körében népszerűek a kvízkérdések, amelyekre a helyesen válaszolók egyéves digitális NS-előfizetést nyernek. Egyikük, a már nyugdíjas jogász, dr. Vona János nemcsak helyesen válaszolt egyik nap (mennyi lett a 2016-os Eb-n a belga–magyar találkozó eredménye, 4–0), hanem arról is beszélt, mennyire sajnálja, hogy a ’82-es vb-n nem tudtuk megverni a belgákat, nem akadályoztuk meg, hogy Alex Czerniatynski a kapunkra törjön. Sorolta a csapattagok nevét, az adatokat, és aznapi szakértőnk, Kiss László Vasas-legenda, 33-szoros válogatott vb-rekordjáról és góljairól is szinte kiselőadást tartott. A fociban is diplomára pályázhatna…

Amint a múlt héten, a mostanin is, amikor nincsenek meccsek az Eb-n, a Nemzeti Filmintézetnek köszönhetően ingyenes vetítések várják az érdeklődőket a Várkert Bazár Szárazárok színpadján. Június 28-án, pénteken Szász Péter 1976-ban bemutatott Szépek és bolondok című moziját lehetett megtekinteni, tegnap Fábri Zoltán 1961-ben készült Két félidő a pokolban című fekete-fehér alkotása szerepelt a programban, ma este nyolc órától pedig Sándor Pál 1973-ban forgatott, azóta klasszikussá vált műve, a Régi idők focija nézhető meg – főszerepben a legendás Garas Dezsővel, aki Minarik Edét alakítja nagyszerűen. A csapatáért, a Csabagyöngyéért mindenét feláldozó mosodás a szállóigévé nemesedett „Kell egy csapat!” jegyében a koroktól független kisember remek megtestesítője. Régi idők focija