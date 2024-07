Kylian Mbappé őszinte volt a meccs előtt: Utálom a maszkot!

Csalódást keltő válogatottak meccse következik Düsseldorfban, pedig a FIFA-világranglistát tekintve a második helyen álló franciák találkoznak a harmadik belgákkal. A Didier Deschamps irányította franciák a nyitó mérkőzésükön öngóllal tudták legyőzni Ausztriát, majd örülhettek, hogy nem kaptak ki Hollandiától (0–0), végül pedig nem bírtak a harmatos lengyelekkel (1–1). Ez utóbbi találkozón Kylian Mbappé – akinek ráadásul eltört az orra Ausztria ellen – tizenegyesből talált be, tehát a Les Bleus ott tart, hogy a csoportkör után még nincs mezőnygólja! A belgák sem sziporkáztak, mert a Szlovákiától elszenvedett 1–0-s vereséget követően ugyan Románia ellen hozták a kötelezőt (2–0), de Ukrajna ellen megint botlottak (0–0). A franciáknál a ­rossz kezdés ellenére nincs pánikhelyzet, a csapat – sajtónyilvános – edzésein felszabadult játékosokat látni, és a francia sajtó sem kongatja a vészharangot, igaz, a szokásosnál azért kritikusabb a csapattal. Elsősorban Antoine Griezmann teljesítményével elégedetlen, de a rutinos sztár minden bizonnyal visszatér a kezdőbe Belgium ellen.

Vasárnap a nyolcaddöntős mérkőzés helyszínén, Düsseldorfban ültek ki a sajtó képviselői elé a franciák, Didier Deschamps szövetségi kapitány mellett Kylian Mbappé válaszolt a kérdésekre – a játékost, persze, az orrtöréséről faggatták először, és szóba került az is, miért próbálgat mindig újabb és újabb arcvédő maszkokat a klasszis labdarúgó. Megkérdezték tőle, miként élte meg a sérülés utáni pillanatokat, hitt-e abban, hogy az orrtörése után pályára léphet még az Európa-bajnokságon…

„Először fel sem fogtam, milyen súlyos a helyzet, az ellenfél kapusának arcán láttam aztán, hogy valami feltehetően nincs rendben – mondta a csatár. – Azt hittem, haza kell mennem, amihez semmi kedvem sem lett volna, de amikor a meccs után belenéztem a tükörbe, tudtam, hogy maradok. Két napig nem tudtam aludni, de nem a kellemetlen érzés miatt, hanem mert aggódtam, miként tudok így játszani... Elárulhatom, hogy borzasztóan zavar a maszk. Valami mindig van vele: nem látok rendesen, beleizzadok, a verejték csípi a szemem… Jó lenne elhagyni, mert igazából utálom, ezért folyamatosan újabbat próbálok fel, mert muszáj viselnem a meccs alatt.”

Arra a kérdésre, hogy mire számít a belgák ellen, a Real Madrid új játékosa a következőket mondta: „Lehet, hogy kikaptak a szlovákoktól, de mi sem vertük meg a lengyeleket. Belgiumnak továbbra is roppant erős válogatottja van, még ha több klasszis el is köszönt a csapattól az utóbbi időben. A fiatalok ugyanolyan jók, mint az elődök, és történelmet szeretnének írni, ezért a legjobb formánkat kell hoznunk ellenük, ha tovább akarunk jutni. Igaz, hogy a közelmúltban több fontos meccsen legyőztük őket, például a kétezertizennyolcas világbajnokság elődöntőjében, de ezek a sikerek nem adnak még csak egygólos előnyt sem a most következő mérkőzésre.”

Didier Deschamps is őszinte hangulatában volt, főleg amikor a lehetséges hadrendről faggatták: „Ott voltak az edzésen? Utálok sajtótájékoztatót tartani az edzések után – kezdte tettetett zsörtölődéssel a szakvezető, majd hozzátette: – Nem tudom még, milyen formációt választok, de az biztos, hogy a lehető legjobban készítettem fel a csapatot. Gyors támadójáték, betonkemény védelem, erre alapozunk, az, hogy ezt milyen játékrendszerben valósítjuk meg, szinte mindegy is.”

A francia válogatott gólínségéről és az esélyekről is beszélt a kapitány. „Már nem lehet hibázni. Belgium mindig is az egyik legfőbb riválisunk volt, hétfőn is roppant kemény mérkőzésre számítok ellene.”

– Kiszivárgott, hogy a francia válogatott 4–4–2-es hadrendben lép pályára Belgium ellen. Önnek megvan már terve a mérkőzésre?

– Természetesen, de nem ez a legjobb pillanat arra, hogy felfedjem. Egy nappal a meccs előtt minden edző fejében összeáll már a taktika, sőt, a taktikák, mert egyetlen elképzeléssel nem lehet nekimenni egy ilyen horderejű találkozónak. Éppen ezért ezt a hadrendet is megvizsgáltuk, és az a helyzet, hogy 2021 óta most használnák először a franciák, ami azt jelentené, hogy nem mindent csinálunk rosszul, ha finomhangolnak a gépezetükön. – Eddig elég döcögősen halad a belga válogatott a tornán. A csapat sikeressége a hétfői mérkőzésen múlik?

– Nehéz kérdés, mert kétségtelenül rossz szájízzel hagynánk el az Európa-bajnokságot a nyolcaddöntőben egy ilyen csoportkör után. Fontos kiemelni azonban, hogy eddig is nehéz ellenfelekkel játszottunk, és ezek után egyetlen mérkőzés alapján ítélni talán nem a legszerencsésebb. Abban megállapodhatunk, hogy roppant fontos meccs lesz a franciák elleni, hiszen az ilyen találkozókért harcoltunk a selejtezőben, és az igazi örömöt az jelenti, ha meg is tudjuk nyerni őket. – Felszabadítja vagy béklyóba köti a csapatot, hogy ezúttal az ellenfél az esélyesebb?

– Nem mi vagyunk a favoritok, ez egyértelmű, de nem foglalkozunk a kérdéssel, ezért nem tudom megmondani, hogy jó-e, vagy sem ez a helyzet. Csak a továbbjutás számít, ezt minden játékosom pontosan tudja, kizárólag erre összpontosítunk, nem az esélylatolgatásra. Domenico TEDESCO,

a belgák szövetségi kapitánya a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón „Nem mi vagyunk a favoritok”

LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

JÚNIUS 29. – SZOMBAT

Berlin: Svájc–Olaszország 2–0 (38. mérkőzés)

Dortmund: Németország–Dánia 2–0 (37. mérkőzés)

JÚNIUS 30. – VASÁRNAP

Gelsenkirchen: Anglia–Szlovákia 2–1, h. u. (40. mérkőzés)

Köln: Spanyolország–Grúzia 4–1 (39. mérkőzés)

JÚLIUS 1. – HÉTFŐ

18.00: Franciaország– Belgium, Düsseldorf (42. mérkőzés)

21.00: Portugália–Szlovénia, Frankfurt am Main (41. mérkőzés)

JÚLIUS 2. – KEDD

18.00: Hollandia–Románia, München (43. mérkőzés)

21.00: Ausztria–Törökország, Lipcse (44. mérkőzés)