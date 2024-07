Ez volt az angolok kezdője 2018-ban

Anglia legutóbb 2018-ban, a Nemzetek Ligájában csapott össze Spanyolországgal. Akkor Gareth Southgate csapata az első félidőben 3–0-s előnybe került, a spanyolok a második játékrészben két góllal válaszoltak. Southgate volt akkor is az angolok szövetségi kapitánya, a kezdőcsapatnak tagja volt Jordan Pickford, Kieran Trippier és Harry Kane, akik jó eséllyel a ma esti döntőben is kezdőként lépnek pályára. A 2018-as csapatnak tagja volt továbbá Joe Gomez és Kyle Walker is, ők a mostani keretben is ott vannak.

The last England team to play Spain back in 2018 📅 pic.twitter.com/MQ3NS3G70T — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 14, 2024