A nap, amelyiken Griezmann és Kane is Eb-döntőbe rúgta csapatát

ÚTON A DÖNTŐ FELÉ: FRANCIAORSZÁG

(2016, Franciaország–Németország 2–0) Az 1958-as világbajnokságon megnyert bronzcsata (6:3) óta a franciáknak nem ment Németország, illetve az NSZK ellen nagy tornákon: alulmaradtak az 1982-es, az 1986-os, majd a 2014-es vb-n is.

Na, majd most, közös történetünk első Európa-bajnoki mérkőzésén! – így futottak neki az elődöntőnek Marseille-ben, abban a Vélodrome-ban, amely az 1984-es torna elődöntőjében egyszer már szerencsét hozott. Az első félidő jelentős német mezőnyfölényt hozott, aztán a végjátékban befújtak egy VAR-korszakot idéző tizenegyest Bastian Schweinsteiger ellen (a csapatkapitány magasra emelt karja egy fejpárbaj során érintette a labdát, szinte ugyanúgy, ahogyan Jerome Boatengé a negyeddöntőben), és Antoine Griezmann hideg fejjel végrehajtotta az ítéletet.

Griezmann a második félidőben is betalált, a Manuel Neuer által rossz helyre ütött labdát kotorta be. Voltak helyzeteik a németeknek is, például Joshua Kimmich kapufát lőtt, fejesénél Hugo Lloris nagyot védett, de az átok ezen az estén rajtuk ült – a franciák jutottak be a fináléba, ahol a portugálok vártak rájuk.

Antoine Griezmann volt a németek elleni meccs hőse – még Bakary Sagnát is elbírta (Fotó: Getty Images)

ÚTON A DÖNTŐ FELÉ: ANGLIA

(2021, Anglia–Dánia 2–1) Öt évvel később Gareth Southgate csapatának már jóval nagyobb erőfeszítésébe telt a londoni elődöntő megnyerése, az angol szövetségi kapitány nem véletlenül emelte ki játékosai kudarctűrő képességét a mérkőzés után. Merthogy a torna során először gólt kapott a csapata, és először kellett megmutatnia, hogy képes talpra állni, ha hátrányba kerül.

Kellett hozzá szerencse is jócskán, szó se róla. Mikkel Damsgaard gyönyörű lövéssel juttatta előnyhöz a dánokat (ez volt a torna egyetlen szabadrúgásgólja), és egy nem kevésbé szép Harry Kane-indítás alapozta meg a gyors egyenlítést – labda a másik csapatkapitányról, Simon Kjaerről pattant a hálóba.

A második félidőben az angolok jelentős fölényben futballoztak, azonban a fáradó dánok kihúzták kapott gól nélkül, jöhetett a hosszabbítás, és a 104. percben egy véleményes tizenegyes végül meghozta a győzelmet a hazaiaknak. Az sem elsőre, hiszen Kane büntetőjét Kasper Schmeichel kiütötte, pechjére éppen az angol kapitány elé, aki másodszor már nem hibázott.

Anglia először jutott be az Európa-bajnokság döntőjébe, és három elveszített elődöntő után, 1966 óta első alkalommal készülhetett fináléra nagy tornán.

A dán futballisták megköszönték a biztatást drukkereiknek a londoni vereség után (Fotó: Getty Images)

DÁNIA: IJESZTŐ KEZDÉS, NAGYSZERŰ FOLYTATÁS

A dán válogatott sok szép emléket hagyott maga után az Európa-bajnokságok történetében: volt negyedik (1964), a Preben Elkjaer-féle generáció szintén elődöntőig jutott (1984), a „dán dinamitok” 1992-es katartikus „robbanásáról” nem is beszélve. A 2021-es összeurópai kontinenstorna újabb örömforrást kínált: Koppenhága is a vendéglátó városok egyike volt, a világnak alkalma nyílt ismerkedni a hygge, a híres dán életérzés harmóniájával – erre az első mérkőzésen történt, ami történt…

A dán szövetség alábbi, az érzelmeknek is utat engedő kisfilmje nem mutatja a finnek elleni mérkőzés ijesztő pillanatait, csak finoman utal Christian Eriksen majdnem végzetes rosszullétére. A hangsúly sokkal inkább a szerencsés fordulaton van, azon, hogy – az életmentésben kulcsszerepet játszó Morten Boesen dán csapatorvos szavaival élve – „visszakaptuk őt”. A sors úgy akarta, hogy a dán válogatott erőt merítsen a nyitányon történtekből, az egészségügyiek hősies helytállásából, a kórházból érkező jó hírekből, és ha Finnország ellen még nem is, a hátralévő mérkőzéseken már képes legyen minden fizikai, lelki tartalékát mozgósítva olyan produkciót nyújtani, amely kis híján a döntőbe jutáshoz is elég.

Nézzük tehát a belgák elleni szoros vereséggel induló, az oroszok és a walesiek fölényes kiütésével, a csehek legyőzésével folytatódó sztorit, amely az Anglia elleni, fentebb már érintett elődöntővel ért véget.

