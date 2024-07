A kisfiam nem beszél velem, amióta eljöttem – Botka Endre

Botka Endre az Európa-bajnokság után szinte rögtön csatlakozott a Ferencváros felkészüléséhez, jelenleg Ausztriában edzőtáborozik a csapattal. A skótok ellen 1–0-ra megnyert utolsó csoportmeccsen végig a pályán volt, s nem titkolja, hihetetlen élményekkel gazdagodott: „Az, hogy ez az utolsó mérkőzés a skótok ellen így alakult, mindenért kárpótolt, ami történt velem az azt megelőző három-négy hónapban. Ez olyan élmény volt, ami brutális. Azt gondolom, hogy minden focista, aki elkezd játszani, ezt szeretné átélni, főleg, amikor a saját nemzetedért játszhatsz és együtt énekeled a szurkolókkal a Himnuszt, az elmondhatatlan érzés” – fogalmazott a 27-szeres válogatott védő a fradi.hu-nak.

Arról is beszélt, hogy nem igazán volt ideje kipihenni a kontinenstornát: „Ez a hat nap, amit kaptam, nem volt túl sok. Összességében egy hónapot voltunk külön a családtól, azt gondolom, hogy futballistaként ez a legnehezebb. A kisfiam nem beszél velem, amióta eljöttem, haragszik rám. Nyilván, ezeket a dolgokat nehéz kezelni, de ez az életünk.”

Kifejtette, Pascal Jansen vezetőedző hosszú tréningeket vezényel a csapatnak: „Fizikailag erősek az edzések és a legapróbb részletekre is figyelünk, ezért is hosszúak a tréningek, de én azt mondom, hogy inkább térjünk ki minden részletre, és akkor legyen mindenkinek tiszta minden. Azonban most még az alapozás közepén járunk, az edzőmeccseken nem feltétlenül úgy jönnek ki az eredmények, hiszen sokat edzünk és azért a lábakban sok kilométer gyűlik össze már a mérkőzéseket megelőzően is.”

Az FTC a CSZKA 1948 Szófia elleni 1–1-es döntetlent követően július 10-én, szerdán 17 órától a horvát NK Istra 1961-gyel játszik, majd július 15-én hétfőn jön az utolsó edzőtábori felkészülési meccs, amelyen az Ekl-győztes West Ham United ellen lép pályára, délután 16 órától.