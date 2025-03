Már csak két pont a Puskás előnye; Botka Endrének a vb-vel lenne teljes a pályafutása

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Újra botlott a Puskás, közelít a Fradi és a Paks. Két fontos meccs jutott vasárnapra a labdarúgó OTP Bank Ligában – Újpesten csak ikszelt a tabellaelső Puskás Akadémia, a Fradi viszont javuló játékkal nyert Debrecenben, így két pontra megközelítette a felcsútiakat. Ráadásul visszatért Dibusz Dénes és Varga Barnabás is, azaz kezd kiderülni az égbolt a zöld-fehérek felett. Értékelések, nyilatkozatok, elemzés és osztályzatok három oldalon.

Botka Endre várja a behívót, és nagyon szeretne ott lenni jövőre a vb-n is. Marco Rossi hétfői kerethirdetésének az is a kérdése, hogy a Kecskemétre kölcsön adott és ott természetesen azonnal alapemberré váló fradista védő neve is elhangzik-e – Borbola Bencének erről is beszélt a kétszeres Eb-résztvevő védő, aki mindent odaadna azért, hogy 2026-ban Magyarország – soraiban vele – ott legyen a világbajnokságon.

Golovin Vlagyimir az ukránok kiütése után is csak csapatban gondolkodik. Eb-bronzérmes női kézilabda-válogatottunk a héten rengeteg fiatalt tesztelt, miután egy zárt kapus és egy nyilvános meccsen is összecsapott Ukrajnával, a kapitány értékelte a látottakat, és reménybeli leendő beállónk, Szmolek Apollónia is beszélt a tapasztalatairól a Nemzeti Sportnak.

…és még: helyszíni beszámoló az apeldoorni fedett pályás atlétikai és az eszéki légfegyveres sportlövő Európa-bajnokságról; kiesett az ICEHL negyeddöntőjében a Fehérvár; a Falco nyerte meg a férfi kosárlabda, a Vasas Óbuda a női röplabda Magyar Kupát.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: az 1965-ben a VVK-ban Roma-verő Ferencvárossal; az első sztárlégióssal, az osztrák „Wudi” Müllerrel; az első kard olimpiai bajnokunkkal, Fuchs Jenővel; és a 140 éve született szellemi olimpiai aranyérmessel, dr. Mező Ferenccel.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!