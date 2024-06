Panenka és Poborsky után itt az újabb cseh álomgólgyáros: Patrik Schick!

BEMELEGÍTÉS AZ UEFA-VAL – HÁROM KÜLÖNLEGES GÓL

(1988, Olaszország–Spanyolország 1–0). A házigazda nyugatnémetek elleni döntetlen után újabb nagy rivális várt az olaszokra, és a győzelem nagy lépést jelentett a továbbjutás felé: a frankfurti mérkőzés egyetlen gólját Carlo Ancelotti előrepassza után Gianluca Vialli lőtte a 73. percben. Az akkoriban a Sampdoriát erősítő Vialli 16 válogatott gólja közül ez az egy született nagy tornán.

(1996, Csehország–Olaszország 2–1). Nyolc évvel később már Arrigo Sacchi volt az olaszok szövetségi kapitánya, Viallit nem kedvelte, nem is vitte el Angliába, és hogy a squadra azzurra nem jutott tovább a csoportból, tulajdonképpen ezen a mérkőzésen múlt. Radek Bejbl és Enrico Chiesa is a kapuba talált, de az összeállításba Pavel Nedved gólja került be: ez a közeli lövés hozta meg 18 válogatott találata közül az elsőt, nagy tornán neki is az egyetlent. Az Eb után olasz klubban, a Lazióban folytatta pályafutását, majd következett a Juventus – és 2003-ban az Aranylabda.

(2004, Svédország–Bulgária 5–0). Noha a svédek nem az ellenfelek hálójának rojtossá lövéséről ismertek, a portugáliai tornát történetesen kiütéssel kezdték. Azon a meccsen született Henrik Larsson csodás előrevetődéses fejes gólja, amelynek emlékét ez a videó is őrzi. Az éppen a Celticből a Barcelonába tartó Larsson egy percen belül lőtt még egyet (2009-ben 37 góllal lépett le a válogatott porondról), és nem akárkik csatlakoztak hozzá gólszerzőként azon a varázslatos lisszaboni estén: a 62 góllal svéd rekorder Zlatan Ibrahimovic, a 30-cal szintén top 10-es Marcus Allbäck, valamint Fredrik Ljungberg (14). Ez volt a svéd válogatott egyetlen olyan mérkőzése, amelyiken e fantasztikus négyes minden tagja a kapuba talált.

A korszak három svéd gólgyárosa (balról jobbra): Henrik Larsson, Zlatan Ibrahimovic és Marcus Allbäck (Fotó: Getty Images)

MAGYAR VISSZATÉRÉS 44 ÉV ELTELTÉVEL

(2016, Magyarország–Ausztria 2–0) „Gurulj be lassítva is!”, majd „El-dőlt a mérkőzés!”, mindez természetesen Hajdú B. István örömtől el-elcsukló hangján. Magyar szurkoló aligha felejti el e két mondást, és természetesen a hozzájuk kapcsolódó képsorokat: Szalai Ádám és Stieber Zoltán gólját, az Ausztria elleni 2–0-s győzelem legemlékezetesebb pillanatait. Az Eb-történelem leghosszabb várakozása ért véget azon a bordeaux-i kora estén: egy Eb-részvétel után csak a magyar válogatott kényszerült 44 évet várni a következőre – a mieink egymás után tíz kontinenstorna selejtezőjében buktak el, mire a Dárdai Pál irányításával megkezdődő, Bernd Storck vezetésével befejeződő 2015-ös kvalifikációs sorozat végre sikerrel zárult.

Ünnep Bordeaux-ban – a mieink a magyar tábor felé rohannak a meccs után (Fotó: Nemzeti Sport)

(1972, Szovjetunió–Magyarország 1–0) Érdekesség, hogy azon a bizonyos 44 évvel korábbi Eb-n is jutott egy mérkőzésünk június 14.-re. Az 1972-es brüsszeli meccsnek nem kisebb volt a tétje, mint a döntőbe jutás, ám Illovszky Rudolf csapata hiába érkezett ötös veretlenségi sorozattal, sajnos Anatolij Konykov lapos lövésével kikapott a Szovjetuniótól.

MICSODA EGYBEESÉSEK!

(1992, 1996). Az említett több mint negyven évben csak játékvezetők képviselték a magyar futballt a kontinensbajnokságokon. PUHL SÁNDOR két Eb-n vezetett mérkőzést, és a sors úgy hozta, hogy június 14-én Svédországban is, Angliában is küldése volt: az 1992-es tornán a malmői angol–francia csoportrangadót bízták rá (0–0 – ki hitte volna, hogy egyik csapat sem nyer meccset, következésképp nem jut tovább), míg Nottinghamben a Portugália–Törökország (1–0) csoportmérkőzés jutott neki, amelyet Fernando Couto lövése döntött el.