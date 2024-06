Milan Skriniar: Nincs semmi sem veszve, minden a saját kezünkben van

,,Nincs semmi sem veszve. Minden a saját kezünkben van” – mondta a szlovák médiának és a Nemzeti Sportnak a PSG hátvédje.

A szünetben Szlovákiának hat pontja volt a virtuális táblázaton és továbbjutónak érezhette magát, valószínűleg döntetlen esetén is ott lett volna a nyolcaddöntőben. A 80. percig 1–1 volt az állás, amikor Roman Jaremcsuk megszerezte a sárga-kékek győztes gólját.

,,Nagy kár. Így néz ki, ha nem tartjuk be a mester utasításait. Az első félidő megmutatta, hogy fel tudjuk velük venni a versenyt, sőt jobbak is voltunk. A szünet után elfogyott a tudományunk, a tizenhatosuk előtt nem tudtunk semmit sem kitalálni. Nem tudom, miért nem jött ki jól a második félidő. Nem látok a társak fejébe. Lehet, hogy volt bennük egy félsz, nehogy kapjunk egy gólt. Végül így is lett, és az ukránok örülhettek. Láttuk, hogy ha letámadunk, akkor labdát tudunk szerezni. Gond, ha visszahúzódunk és nem vagyunk aktívak. Erről beszéltünk a szünetben. Sajnos a második félidőben ez nem működött. A középső és a szélső játékosoknak le kell zárni a pálya közepét, hogy az ellenfél ne tudjon simán átmenni. Ha ez nem sikerül, akkor a középső védőknek kell kilépniük. Így volt ez a második gól előtt. Nem egyéni hibáról beszélek, hanem az egész csapatéról. Mi egy csapat vagyunk. Így volt ez mindig, s továbbra is így lesz”– magyarázta a párizsi klub középhátvédje.

A szlovákok legközelebb szerdán, Románia ellen lépnek pályára.

,,Nem szabad semmit sem feladni. Legyőztük Belgiumot, kikaptunk Ukrajnától. Úgy gondolom, hogy jól állunk. Ha valaki azt mondja nekem a torna előtt, hogy két meccs után három pontunk lesz, akkor azt mindenképp aláírom. Ma még szomorkodhatunk, de holnaptól maximális koncentrációra lesz szükség. A legfontosabb a regeneráció lesz. Bízom benne, hogy szerdára mindenki fit lesz. Szerencsére minden a saját kezünkben van. Nagyon bízom benne, hogy behúzzuk az utolsó meccset és ott leszünk a legjobb tizenhat között” – zárta szavait Milan Skriniar.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

SZLOVÁKIA–UKRAJNA 1–2 (1–0)

Düsseldorf, Merkur Spiel Aréna, 43 910 néző. Vezette: Michael Oliver (Stuart Burt, Dan Cook) – angolok

SZLOVÁKIA: Dúbravka – Pekarík, Vavro, Skriniar, Hancko (Obert, 67.) – Kucka, Lobotka, Duda (Bénes L., 60.) – Schranz (Sauer, 86.), Bozeník (Strelec, 60.), Haraslín (Suslov, 67.). Szövetségi kapitány: Francesco Calzona

UKRAJNA: Trubin – Timcsuk, Zabarnij, Matvijenko, Zincsenko – Saparenko (Taloverov, 90+2.), Szudakov, Brazsko (Szidorcsuk, 85.) – Jarmolenko (Zubkov, 67.), Mudrik (Malinovszkij, 85.) – Dovbik (Jaremcsuk, 67.). Szövetségi kapitány: Szerhij Rebrov

Gólszerző: Schranz (17.), ill. Saparenko (54.), Jaremcsuk (80.)

Sárga lap: Jaremcsuk (84.)

A mérkőzés szöveges közvetítése ide kattintva elérhető!

1. Románia 1 1 – – 3–0 +3 3 2. Szlovákia 2 1 – 1 2–2 0 3 3. Ukrajna 2 1 – 1 2–4 –2 3 4. Belgium 1 – – 1 0–1 –1 0 Az e-csoport állása

E-CSOPORT PROGRAMJA ÉS EREDMÉNYEI

JÚNIUS 17., HÉTFŐ

München: Románia–Ukrajna 3–0

Frankfurt: Belgium–Szlovákia 0–1

JÚNIUS 21., PÉNTEK

Düsseldorf: Szlovákia–Ukrajna 1–2

JÚNIUS 22., SZOMBAT

21.00, Köln: Belgium–Románia

JÚNIUS 26., SZERDA

18.00, Frankfurt: Szlovákia–Románia

18.00, Stuttgart: Ukrajna–Belgium

SZLOVÁKIA

Kapusok: 1 – Martin Dúbravka (Newcastle United – Anglia), 23 – Henrich Ravas (New England Revolution – Egyesült Államok), 12 – Marek Rodák (Fulham – Anglia)

Védők: 15 – Vernon De Marco (Hatta – Egyesült Arab Emírségek), 6 – Gyömbér Norbert (Salernitana – Olaszország), 16 – Dávid Hancko (Feyenoord – Hollandia), 25 – Sebastian Kósa (Spartak Trnava), 4 – Adam Obert (Cagliari – Olaszország), 2 – Peter Pekarík (Hertha BSC – Németország), 14 – Milan Skriniar (Paris Saint-Germain – Franciaország), 3 – Denis Vavro (FC Köbenhavn – Dánia)

Középpályások: 11 – Bénes László (Hamburg – Németország), 21 – Matús Bero (Bochum – Németország), 8 – Ondrej Duda (Hellas Verona – Olaszország), 13 – Patrik Hrosovsky (Genk – Belgium), 19– Juraj Kucka (Slovan Bratislava), 22 – Stanislav Lobotka (Napoli – Olaszország), 5 – Tomás Rigo (Baník Ostrava – Csehország)

Támadók: 9 – Róbert Bozeník (Boavista – Portugália), 20 – Dávid Duris (Ascoli – Olaszország), 17 – Lukás Haraslín (Sparta Praha – Csehország), 24 – Leo Sauer (Feyenoord – Hollandia), 26 – Ivan Schranz (Slavia Praha – Csehország), 18 – David Strelec (Slovan Bratislava), 7 – Tomás Suslov (Hellas Verona – Olaszország), 10 – Lubomír Tupta (Slovan Liberec – Csehország)

Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)