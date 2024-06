Michael Boris: Julian Nagelsmann taktikája eddig hibátlan volt

– Nemrég nevezték ki a másodosztályban szereplő Szeged vezetőedzőjének, ám jelenleg a német ARD televízió szakértőjeként is dolgozik. Hogyan jött a lehetőség?

– A katari világbajnokságon igyekeztem az egyik kommentátor munkáját megkönnyíteni. Olyan segédet keresett maga mellé, aki edzői szemmel tudja értelmezni a válogatottak játékát, elemzi a szerzett és a kapott gólokat, a rögzített játékhelyzeteket, én pedig örömmel álltam a kihívás elé. Minden csapatnak megnézzük a legutóbbi öt mérkőzését, amelyiknek a meccsein dolgozunk, alaposan feltérképezzük a válogatottakat, hogy minél jobban képbe hozzuk magunkat és az elhangzó információkkal a nézőket. A meccs közben a háttérből próbálok segíteni, a kommentátor fülére mondom a meglátásaimat.

– Eddig hogyan tetszik önnek az Európa-bajnokság?

– Nagyon! Jók a meccsek, kevés az unalmas, esemény nélküli mérkőzés, sokszor a hajrában jön a fordulat, tele vannak a stadionok, úgyhogy szerintem eddig rendben van.

– Németország teljesítményével elégedett? Milyennek látja a fejlődését?

– Nagy utat tett meg a válogatott Julian Nagelsmann szövetségi kapitány kinevezése óta, megtalálta az egyensúlyt a támadójáték és a védekezés között. Bár néha gólt kap a csapat, alapvetően szervezett, eredményes a letámadása. A középpályán nagy jelentősége van Robert Andrich játékának, a támadások építésében Toni Kroos és Ilkay Gündogan szerepe kulcsfontosságú, elöl pedig Jamal Musiala, Florian Wirtz és a többiek megoldják a feladatukat. Ugyanakkor őszintén szólva, az eddigi ellenfelek nem állították jelentős kihívás elé a Nationalelfet. A skótok elleni meccs legkésőbb az első félidőben történt kiállítással eldőlt, a magyarok ellen pedig szinte végig uralta a meccset a válogatott. Az igazi erőpróba az lesz, ha majd Spanyolországgal, Olaszországgal vagy egy hasonló kaliberű válogatottal csap össze.

– Az elmúlt években sokak szerint a csapategység hiánya ütközött ki a remek futballistákat felvonultató válogatott játékán: ezen a téren is érzékelhető az előrelépés?

– A fejlődésben nagy a szerepe van az összetartásnak. Mats Hummels kihagyása nagy port kavart, sokak szívesen látták volna a keretben, hiszen tapasztalt labdarúgó, de ki tudja, miként kezelte volna, ha rendre a cserék közé nevezik, milyen hatással lett volna az öltözői légkörre az ő esetleges rossz hangulata. Ezért is tartom jó lépésnek, hogy Manuel Neuer az első számú kapus, illetve Thomas Müller azért ülhet a kispadon, mert olyan karakter, hogy el tudja fogadni a helyzetét. Megvan a csapat tizennégy-tizenöt tagú magva, amely köré jó érzékkel lettek kiválasztva a labdarúgók. A Stuttgartból bekerültek újak, például Deniz Undav, akinek története nagyban hasonlít Varga Barnabáséra abból a szempontból, hogy alacsonyabb osztályokban játszott korábban, a góljaival azonban kiharcolta magának a kerettagságot. Minden játékosnak van legalább két-három olyan csapatársa, akivel egy klubban játszik vagy játszott korábban, ennek is nagy szerepe van az összhang kialakításában. A Svájc elleni mérkőzésen két-három változtatásra lehet számítani annak alapján, amit Julian Nagelsmann nyilatkozott a magyarok legyőzése után – szerintem jó, hogy nem lesz nagyon megkavarva a csapat összetétele.

– Edzőként mi tetszik önnek a legjobban a németek játékában, és mit tart a legfőbb fegyverüknek?

– Ahogyan Julian Nagelsmann szövetségi kapitány a négy–három–hármas hadrendet megvalósítja a csapattal, és rendkívül domináns ebben a rendszerben. A fegyvernek Toni Kroos játékát és Ilkay Gündogan azon képességét tartom, hogy nagyszerűen mozog be a vonalak közé, de Jamal Musiala és Florian Wirtz egy egy elleni játékát is roppant veszélyesnek találom. A többiek is stabilan teljesítenek, imponál, hogy Jonathan Tah-ban és Antonio Rüdigerben megvan a kellő sebesség ahhoz, hogy a védelmi vonalat fel lehessen tolni.

– A csatárteljesítményeket hogyan értékeli? A nyitó meccsen betaláló Kai Havertz és Niclas Füllkrug ha nem is szenvedett, de nem sokat mutatott Magyarország ellen.

– Valóban, nem az volt életük meccse, ám voltak, akik a helyükbe léptek, ami nagy fegyvertény. Valamelyest kavarni lehet a lapokat, Thomas Müller bevetésre készen várja a folytatást, úgyhogy az kezd majd, aki a legjobb formában van.

– Milyen mérkőzést vár a Németország–Svájc rangadótól?

– Német győzelmet hozhat a meccs. Ha a nationalelf úgy uralja a középpályát, mint az előző találkozókon, besöpri a három pontot. A csapat a közönségét akarja kiszolgálni, meglovagolhatják azt a miliőt, ami most a válogatottat körülveszi.

UEFA EURO 2024, NÉMETORSZÁG

A CSOPORTKÖR MENETRENDJE

A-CSOPORT

JÚNIUS 14., PÉNTEK

München: Németország–Skócia 5–1

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Köln: Magyarország–Svájc 1–3

JÚNIUS 19., SZERDA

Stuttgart: Németország–MAGYARORSZÁG 2–0

Köln: Skócia–Svájc 1–1

JÚNIUS 23., VASÁRNAP

21.00, Stuttgart: Skócia–MAGYARORSZÁG

21.00, Frankfurt: Svájc–Németország