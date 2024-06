John Carver: A magyarok legyőzése lehet Skócia legnagyobb futballsikere

A számok is alátámasztják, hogy Kieran Tierney kiválása micsoda veszteség Skócia számára. Az Arsenal kötelékébe tartozó, az idényt a Real Sociedadnál kölcsönben töltő 27 éves bal oldali védő meghatározó szerepet tölt be hazája válogatottjában, Steve ­Clarke 2019-es kinevezése óta ugyanis 35 mérkőzésen lépett pályára, ezeken pedig 16-szor, tehát mérkőzéseinek 46 százalékában nyert a csapat. Azon a 22 meccsen, amelyen nem játszott, rosszabbul szerepelt az együttes, hiszen találkozóinak mindössze a 41 százalékát nyerte meg. Ennél is beszédesebb, hogy a gárda lényegesen több gólt kap nélküle: ha szerepet kap, átlagosan 1.1-et, míg ha nélkülözni kényszerülnek, 1.7-et, ami számottevő különbség. Kölnben a dán Köbenhavnban futballozó Scott McKenna helyettesítette a lecserélését követően, s mivel meggyőző teljesítményt nyújtott, valószínűleg Stuttgartban is az ő feladata lesz megbirkózni a magyar támadókkal.