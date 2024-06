Gulácsi és Varga kapta a legjobb osztályzatot – így értékelte a magyar válogatott játékosait a Nemzeti Sport

GULÁCSI PÉTER 6

Az első gólnál kiszolgáltatott helyzetbe került, azt tette, amit tehetett: jó helyen állt meg, de elrúgták mellette a labdát. A 20. percben bravúrral védett, talpon maradt, vállal hárított. A második svájci gólnál a kapufa mellé érkezett a labda, hiába vetődött, nem érhette el. A 90. percben a szöglet után zseniálisan védett, a harmadik gólnál viszont nem volt esélye.

LANG ÁDÁM 4

Hetvenedik válogatott mérkőzése nem indult jól: Kerkez Milossal együtt beragadt, nem figyelt eléggé Willi Orbánra, ezért adták meg az első svájci gólt. Bizonytalannak tűnt, a támadások építésében nem tudott annyi szerepet vállalni, mint például Dublinban, igazából nem volt meglepő, hogy őt vette le a kapitány a szünetben, ez nagyon nem az ő mérkőzése volt.

WILLI ORBÁN 4

Az első svájci gólnál megpróbált kilépni, de a társai nem követték, így a támadó belépett mögé, mire megfordult, már csak piros lap vagy tizenegyes árán tudott volna közbeavatkozni. Sajnos, a legrosszabbkor nyújtotta a leggyengébb teljesítményt, és bár a harmadik svájci gól nélkül is kikaphattunk volna, az a szörnyű fejes jellemezte a napját.

SZALAI ATTILA 4

A beállításával nagyot kockáztatott a kapitány, hiszen nincs játékban, ezt igazolta, amikor a nyolcadik perc elején nagyon rossz mozdulattal tette ki taccsra a labdát. Könnyen átjátszották, a második svájci gólnál röviden, rosszul passzolt, előre ívelt labdái sem voltak pontosak. A kapitány híresen hűséges a régi, megbízható játékosaihoz, de egyre égetőbb a helyzet, Dárdai Márton megfelelő váltótársnak ígérkezik.

FIOLA ATTILA 4

Ha beadja Varga Barnabásnak! Talán ha több mérkőzés van a lábában, vállalja azt a passzt, amellyel a center ziccerbe kerülhetett volna. Sokat dolgozott, két poszton is helyt kellett állnia, a szélen kezdett, a védősorban fejezte be, de érződött rajta a meccshiány, kilencven percet keveset játszott, voltak meglepő hibák, pontatlan átadások, de a kemény belépőket most sem hagyta otthon.

NAGY ÁDÁM 5

A tizedik percben parádésan ugratta ki Fiola Attilát, de néhány szituációban bizonytalannak tűnt, a második gólban neki is van felelőssége. Az 53. percben remekül szerzett labdát, de semmire sem ment vele a csapat, 51 labdaérintéssel zárt, 84 százalékos pontossággal passzolt, mégsem tudott igazán hatékony lenni a játéka.

SCHÄFER ANDRÁS 4

Furcsa mérkőzése volt, mert az adatok jól néznek ki: 63 labdaérintés, 96 százalékos passzpontosság, ez nagyon jól hangzik, de 14 párharcából csak ötöt nyert meg, pedig ez az erőssége. Az első félidőben folyamatosan úton volt, de ritkán volt jó helyen, súlytalannak, erőtlennek láttuk, ennél sokkal jobb teljesítményre képes. Valahogy nem róla szólt a mérkőzés, de képes feljavulni, akár már a következő mérkőzésre is.

KERKEZ MILOS 4

Az első svájci gólnál ő is beragadt, így megadták Kwadwo Duah találatát. A 20. percben hátra akarta passzolni a labdát, ám szörnyű hiba lett belőle, Gulácsi Péternek köszönheti, hogy nem lett kapott gól a kapitális hiba következménye. A második félidőben jobban igyekezett, egy beadásában lehetett volna fantázia, erőből egyből belőtte a labdát, Yann Sommer azonban résen volt. Mintha fáradt lenne, a legjobb formájától messze van.

SALLAI ROLAND 5

Ötvenedik válogatott mérkőzése volt, emiatt jár a gratuláció. Elkapkodta a lövést a meccs elején, és aligha hitte, hogy nem sok sansza lesz ezután. Voltak labdaszerzései, de elöl alig ért labdába, idegesnek tűnt. A 64. percben ballal adott remekül középre, gólt érdemlő átadás volt, Varga Barnabás tévedett néhány centit. A szokottnál visszafogottabbnak éreztük, de még mindig benne volt a legtöbb veszély, összességében közepes az értékelése.

SZOBOSZLAI DOMINIK 5

Az első félidőben 23 labdaérintése volt, Granit Xhaka 55-nél járt – nagyon elzárták őt a labdától, a szögletei is pontatlanok voltak: az egyik felhőkarcoló magasan szállt el, a másiknál végül egy svájci bedobás lett. Az 59. percben villant meg: csele, visszapassza, beindulása a rá jellemző zseniális megoldás volt. A gólpassza kimondottan szép megoldás volt, a hajrában nagyon akaratosan futballozott, de nem tudott lendíteni a magyar csapat játékán.

VARGA BARNABÁS 6

Bosszantotta, hogy Fiola Attila nem merte beadni neki a labdát, nagy esély lett volna. A szünet után Nagy Ádám labdaszerzése után kétszer is rosszul passzolt, pedig ez egyáltalán nem jellemző rá. A 64. percben gyönyörű mozdulattal fejelt, belesajdult a szívünk, hogy a labda centikkel elkerülte a jobb sarkot, a gólja viszont remek alakítás volt: okosan bebújt a védője mögé, és szép mozdulattal fejelt a svájci kapuba.

A cserék közül BOLLA BENDEGÚZ (5) a 76. percben kiváló helyezkedéssel, labdaérintés nélkül hiúsított meg egy svájci ziccert, voltak jó megoldásai, de a beadásai nem igazán veszélyesek. KLEINHEISLER LÁSZLÓ (6) kimondottan aktívan szállt be, labdákat szerzett, kellett a csapatnak az általa hozott energia, ezúttal neki kellett volna többet játszania, ÁDÁM MARTIN (–) birkózott, küzdött, próbált harcolni, DÁRDAI MÁRTON (–) tizenhatszor ért labdába, sokat passzolt előre, becsúszással megzavarta a ziccerben kilépő ellenfelét, jól teljesített.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SVÁJC 1–3 (0–2)

Köln, 41 676 néző. Vezette: Slavko Vincic (Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic) – szlovénok

MAGYARORSZÁG: Gulácsi – Lang (Bolla, a szünetben), Orbán, Szalai A. (Dárdai M., 79.) – Fiola, Nagy Á. (Kleinheisler, 67.), Schäfer, Kerkez (Ádám, 79.) – Sallai, Varga B., Szoboszlai. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

SVÁJC: Sommer – Schär, Akanji, Rodríguez – Aebischer, Widmer (Stergiou, 68.), G. Xhaka, Freuler (Sierro, 86.), Ndoye (Rieder, 86.) – Duah (Amdouni, 68.), Vargas (Embolo, 74.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

Gólszerző: Varga B. (66.), ill. Duah (12.), Aebischer (45.), Embolo (90+3.)

Sárga lap: Szalai A. (69.), Bolla (88.), ill. Widmer (5.), Freuler (59.), Yakin (88.)