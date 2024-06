Ez nem annyira botrányos eredmény – Spalletti a Svájc elleni vereség után

„Megpróbáltunk változtatni néhány dolgon a csoportkör után, de úgy tűnik, hogy ez most kevés volt. Ez nem annyira botrányos eredmény, mint amennyire az emberek felfújják majd. Továbbjutottunk a csoportkörből, azonban Svájc ellen nem volt tartása és karaktere a csapatnak. A későbbiekben ezen kell majd dolgoznunk” – idézte Luciano Spallettit az UEFA hivatalos oldala.

„Csak annyit tehetünk, hogy elnézést kérünk a szurkolóinktól. Elfogadhatatlan az eredmény, az egész meccsen gyengén teljesítettünk. Ez a valóság” – nyilatkozta a kapus, Gianluigi Donnarumma.

A svájciaknál Murat Yakin szövetségi kapitány, a játékosok közül pedig Breel Embolo és Fabian Rieder nyilatkozott.

„Egy nagyon fontos meccset nyertünk meg, és ez számít igazán. A győzelem is jó érzéssel tölt el, de az még jobb, hogy remekül is játszottunk. A pálya minden részén domináltunk, ráadásul jókor szereztünk gólokat. Jó formában vagyunk, és taktikailag is felkészültek vagyunk, dominánsan futballozunk. Remek a csapaton belüli hangulat” – mondta Yakin.

„Olyan csapat ellen nyertünk megérdemelten, amely ellen nem könnyű játszani. Kompaktak voltunk és sok helyzetet alakítottunk ki. Jó meccsünk volt, plusz a legjobb pillanatokban találtunk be. Büszke vagyok a csapattársaimra, a stábtagokra és az egész országra!” – mondta Embolo.

„Nagyon jól érezzük most magunkat, hiszen fantasztikus teljesítményt nyújtottunk. A mérkőzés első másodpercétől nagyon akartuk ezt a győzelmet. Mindenki boldog most. Azt hiszem, a pályán is megmutattuk, mennyire tudunk küzdeni egymásért”– zárta a rövid interjút Rieder.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

SVÁJC–OLASZORSZÁG 2–0 (1–0)

Berlin, Olimpiai Stadion, 71 000 néző. Vezette: Szymon Marciniak (Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik) – lengyelek

SVÁJC: Sommer – Schär, Akanji, R. Rodríguez – Aebischer (Steffen, 90+2.), Freuler, Xhaka, Rieder (Stergiou, 72.) – Vargas (Zuber, 71.), Embolo (Duah, 77.), Ndoye (Sierro, 77.). Szövetségi kapitány: Murat Yakin

OLASZORSZÁG: Donnarumma – Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian (Cambiaso, 75.) – Cristante (Lo. Pellegrini, 75.), Fagioli (Frattesi, 86.), Barella (Retegui, 64.) – Chiesa, Scamacca, El Shaarawy (Zaccagni, a szünetben). Szövetségi kapitány: Luciano Spalletti

Gólszerző: Freuler (37.), Vargas (46.)

Sárga lap: Barella (35.), El Shaarawy (45.), Mancini (57.)