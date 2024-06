Dupla címeres magyarok, takarékos románok, rózsaszín németek – Eb-mezmustra

A-CSOPORT

MAGYARORSZÁG

A piros felsőben elegáns csíkokkal jelenik meg a magyar zászló másik két színe, felül a fehér, alul a zöld. A második mez hasonló mintázatú, fehér alapon a karnál jelenik meg a piros és a zöld. Mindkét mezen a futballszövetség címere mellett a bal oldalon a nemzeti címer is látható, ami igen ritka az Eb-mezek között, csak Svájcé és Szlovákiáé ilyen a mienken kívül.

SKÓCIA

A skótok első számú meze kockás-csíkos a kék több árnyalatában – az Adidas teljesen modern felfogásban dolgozta fel a klasszikus formákat. A váltómez meghökkentően lila-fehér.

NÉMETORSZÁG

Az első számú mezre nem kell magyarázat, a fehér felső vállán a német zászló színei ragyognak. A második számú felső viszont merőben szokatlan, a rózsaszín-kék mezzel a fiatal, digitális generációt szándékozik megszólaltatni az Adidas, amelynek 2027-ig szól a szerződése a német szövetséggel, utána 70 éves együttműködés után majd az amerikai Nike veszi át a helyét.

SVÁJC

A svájci is olyan válogatott, amely a nemzet címerét is a mez mellkasi részén hordja majd a németországi Eb-n. A piros felsőn vékony függőleges csíkozás látható, míg a fehéren halványkék íves alakzatok futnak körbe.

B-CSOPORT

OLASZORSZÁG

A tradicionális kék mez vállán az olasz zászló zöld-fehér-piros csíkjai futnak végig, míg a fehér váltómez jobb vállán zöld, a balon piros vonalak – ritkán jelenik meg ilyen nyilvánvalóan a trikolór a válogatott felszerelésén. A gallér hátsó oldalán a l’Italia Chiamo, az olasz himnusz címe olvasható.

SPANYOLORSZÁG

A spanyolok nemzeti virága, a szekfű árnyalatait jeleníti meg az Adidas a spanyolok két mezén, a sárga-világoskék felső színvilága a homokos nyári tengerpartot is idézhetné.

HORVÁTORSZÁG

A kevesebb több – a szokásos kockás minta megmaradt, de a sok kicsi négyzet helyett nyolc nagy látható az új első számú felsőn. A váltómezen a kék két árnyalata dominál, rombusz alakban váltják egymást, modernebbé téve a mintázatot.

ALBÁNIA

Az olasz Macron sportszergyártó albán válogatott meze elegáns, patentos gallérral, a piros árnyalataival játszva kialakított modern sasmintázattal. A zászló és a címer fekete színe a gallérnál, az ujjak szegélyénél és oldalt jelenik meg. A váltómez ugyanez, csak piros helyett fehér alapszínnel.

C-CSOPORT

ANGLIA

Az angol válogatott váltómeze hol sötétkék, hol piros – a Nike most vegyítette a kettőt, ebből jött ki a sötétlila kombináció, amely a fehér hazai mez szegélyein is visszaköszön.

SZERBIA

A Puma a szerb nép büszkeségét, precizitását és szenvedélyét szándékozott megjeleníteni a halványan mintázott piros felsőn, a fehér váltómezt a kék gallér és az ujjak kék-piros mintás szegélye dobja fel.

SZLOVÉNIA

A Nike a saját logója és a szlovén szövetség címere közé hegyvonulatot rajzolt, ezzel kívánva jellemezni délnyugati szomszédunk természeti adottságait. A hegyek alatt függőleges, széles csík fut. A váltómez ugyanez kékben, a gallérnál sötétkék mintával.

DÁNIA

A dánok meze kívül szögletes tetriszmintás (a piros és a fehér árnyalataiban), de a lényeg belül van: a Hummel mind az 1535 dániai futballklub nevét beleírta a felsőkbe, nyomatékosítva az ország labdarúgásának egységességét, és tisztelegve az összes futballegyesület játékosai, edzői és dolgozói előtt.

D-CSOPORT

FRANCIAORSZÁG

A múlt nagyjai előtt tiszteleg a világbajnoki döntős meze, az 1984-es Európa-bajnok csapatra utal a hatalmas címer. A piros és kék csíkos váltómez is az 1980-as évekre tekint vissza, amikor a futballválogatott sikere egységesítette a francia népet.

HOLLANDIA

A holland kultúra vibrálása tükröződik a felsőkben, a narancs két árnyalata dinamikussá teszi a hazai mezt, míg a kék váltómezt különböző vastagságú és mintázatú világoskék és narancssárga csíkok dobják fel.

LENGYELORSZÁG

Ahogy a lengyel mez esetében megszokhattuk, egyszerű, de nagyszerű: a fehér hazai mez gallérja és ujjainak szegélye is piros, akárcsak a nagy elődök esetében – a hatalmas címer is a múlt nagyjai előtti tisztelgés jele. A második számú felső játék a piros három árnyalatával, az eredmény remek összhatás.

AUSZTRIA

A piros felsőn sötét csíkokban jelennek meg modern grafikai elemek, a fehér váltómezen a kék mintázat a természet közelségét hivatott szimbolizálni.

E-CSOPORT

ROMÁNIA

A román szövetség úgy döntött, nem készíttet új mezeket az Európa-bajnokságra a spanyol Joma vállalattal, hanem ugyanazt a dizájnt használja, mint a selejtezősorozatban – ezt 2023 márciusában mutatták be. Az ok, hogy nem akarja felesleges kiadásokba hajszolni a szurkolókat (akik majd a 2026-os világbajnokság selejtezője előtt ismerkedhetnek meg az új mezekkel). A románok három mezt is visznek az Eb-re, a sárga, a piros és a kék ujján is láthatóak a nemzeti lobogó színei.

SZLOVÁKIA

A Nike nem gondolta túl a szlovákok mezét, a Vapor IV standard meztípus kék-piros változatára vasalta fel a futballszövetség és a nemzet címerét. A váltómez ugyanez tiszta fehérben.

BELGIUM

Az Adidas a belga művészet és formatervezés története előtt hajt fejet az Eb-mezekkel, a bordó mintázata olyan, mint egy luxus kanapé vásznának mintázata. A második számú felső Hergé, a 20. század híres belga képregényírója előtt tiszteleg, a világoskék felső éppen olyan, mint Tintiné, Hergé híres rajzfilmhőséé – Kevin De Bruyne számára sem lesz szokatlan a Manchester Citynél hétről hétre viselt árnyalatú mez.

UKRAJNA

Az ukrán válogatott az Európa-bajnokság után lecseréli a Jomát Adidasra. A búcsútornán a szokásos kék-sárga kombinációt viseli Szerhij Rebrov csapata – a címer alatt a háborúban álló ország körvonalával.

F-CSOPORT

PORTUGÁLIA

Egyszerű, a fekete-zöld gallérral és ujjal igen elegáns az első számú portugál mez, míg a második számú felső a portugál építészeti különlegességek előtt tiszteleg a mozaik jellegű mintázatával.

GRÚZIA

A grúz zászló motívumai láthatóak a mezeken – a fehéren a zászló piros keresztje és sok kis kereszt. Az Eb-újonc kétféle váltómezzel is készült, talán pirosban és feketében is látjuk majd őket.

CSEHORSZÁG

Az első számú mezen világos árnyalattal művészien elrejtették a szövetség címerében is szereplő oroszlánt, így került rendszer a foltozásba. A váltómez egyszerű fehér, kék szegéllyel.

TÖRÖKORSZÁG

A törökök fehér mezén zászlószerűen fut keresztbe mellkasnál egy piros csík, benne a fehér holddal és csillaggal. A piros felsőn a nemzet szimbóluma mellett csak a Nike logója fehérlik.