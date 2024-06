A spanyolok legyőzték Albániát, és hibátlanul zárták a csoportkört

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

B-CSOPORT, 3. FORDULÓ

ALBÁNIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–1)

Düsseldorf, Merkur-Spiel Aréna, 46 586 néző. Vezette: Glenn Nyberg (Mahbod Beigi, Andreas Söderqvist) – svédek

ALBÁNIA: Strakosha – Balliu, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj – Ramadani, Asllani – Asani (Muci, 81.), Laci (Berisha, 71.), Bajrami (Hoxha, 70.) – Manaj (Broja, 59.). Szövetségi kapitány: Sylvinho

SPANYOLORSZÁG: Raya – Jesús Navas, Vivian, Laporte (Normand, a szünetben), Grimaldo – Zubimendi, Merino – Ferran Torres (Lamine Yamal, 72.), Olmo (Baena, 84.), Oyarzabal (F. López, 62.) – Joselu (Morata, 72.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Ferran Torres (13.)

Sárga lap: Bajrami (66.), Berisha (89.), ill. Vivian (90.)

A MÉRKŐZÉS SZÖVEGES TUDÓSÍTÁSA ITT!

Ahogy arra számítani lehetett, nagyon kicserélődött a spanyolok kezdőcsapata. Már továbbjutottak, hosszú tornára készülnek, most lehet pihentetni – persze arra lehetett számítani, nem olyan nyikorgós az a B-csapat sem.

Az nem volt meglepő, hogy Albánia (soraiban a korábbi MTK-fedezet Ylber Ramadanival és a volt kisvárdai Jasir Asanival) nagy lendülettel kezdett, de tíz perc elteltével két veszélyes fejes jelezte, a spanyolok tartalékjai szeretnék megmutatni, lehet rájuk számítani: Mikel Merino és Joselu is gólt szerezhetett volna, nem volt idő azonban bosszankodni: Dani Olmo finoman passzolt a védők mögé, Ferran Torres pedig azonnal kilőtte a labdával a hosszú sarkot (a 44. válogatott meccsén a 20. gólját szerezte, 24 évesen).

A mindent eldöntő gól (Fotó: AFP)

A gól megfogta az albánokat, a kezdeti lelkesedés mintha csökkent volna, de megpróbáltak támadni, igaz, a kapuig sokáig nem jutottak el. Viszont érthetően fellazult a védekezésük a pálya középső zónájában, így Dani Olmo előtt sokszor nyílt meg a terület, a megindulásaiban rengeteg veszély volt. Sőt, az RB Leipzig karmestere növelhette volna az előnyt, de közeli lövését blokkolták a védők. A szünet előtt vetődött először David Raya, az Inter játékosa, Kristjan Asllani lövését kellett hárítania.

A szünet után álmosabb lett a találkozó, fékeztek a spanyolok, Albánia nem sokat tudott kezdeni a labdával, de beállt a Chelsea-t is megjáró center, Armando Broja, és csaknem kiegyenlített. Az Arsenal kapusa, David Raya másodszor is nagyot védett, de már nem volt gólveszély a spanyol támadásokban, talán ezért is lépett pályára Fermín López, majd Álvaro Morata és Lamine Yamal is.

A mérkőzés hajrájában Albánia mindent megpróbált, ám gól már nem született, így Spanyolország megtette, amit reméltek a válogatott rajongói, kapott gól nélkül, kilenc ponttal lett csoportelső. 0–1

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

Horvátország–Olaszország 1–1

1. Spanyolország 3 3 – – 5–0 +5 9 2. Olaszország 3 1 1 1 3–3 0 4 3. Horvátország 3 – 2 1 3–6 –3 2 4. Albánia 3 – 1 2 3–5 –2 1 A b-csoport végeredménye

Szomorú albán játékosok a lefújás után (Fotó: Getty Images)

ALBÁNIA

Kapusok: 1 – Etrit Berisha (Empoli – Olaszország), 12 – Elhan Kastrati (Cittadella – Olaszország), 23 – Thomas Strakosha (Brentford – Anglia)

Védők: 5 – Arlind Ajeti (CFR Cluj – Románia), 25 – Naser Aliji (Voluntari – Románia), 2 – Iván Balliu (Rayo Vallecano – Spanyolország), 6 – Berat Gjimshiti (Atalanta – Olaszország), 4 – Elseid Hysaj (Lazio – Olaszország), 18 – Ardian Ismajli (Empoli – Olaszország), 24 – Marash Kumbulla (Sassuolo – Olaszország), 13 – Enea Mihaj (Famalicao – Portugália), 3 – Mario Mitaj (Lokomotiv Moszkva – Oroszország)

Középpályások: 22 – Amir Abrashi (Grasshoppers – Svájc), 21 – Kristjan Asllani (Internazionale – Olaszország), 10 – Nedim Bajrami (Sassuolo – Olaszország), 16 – Medon Berisha (Lecce – Olaszország), 8 – Klaus Gjasula (Darmstadt – Németország), 14 – Qazim Laci (Sparta Praha – Csehország), 17 – Ernest Muci (Besiktas – Törökország), 20 – Ylber Ramadani (Lecce – Olaszország)

Támadók: 9 – Jasir Asani (Kvangdzsu – Dél-Korea), 11 – Armando Broja (Fulham – Anglia), 19 – Mirlind Daku (Rubin Kazany – Oroszország), 26 – Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb – Horvátország), 7 – Rey Manaj (Sivasspor – Törökország), 15 – Taulant Seferi (Bani Jasz – Egyesült Arab Emírségek)

Szövetségi kapitány: Sylvinho (brazil)

SPANYOLORSZÁG

Kapusok: 1 – David Raya (Arsenal – Anglia), 13 – Álex Remiro (Real Sociedad), 23 – Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 2 – Dani Carvajal (Real Madrid), 24 – Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 12 – Álex Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 – Aymeric Laporte (Al-Naszr – Szaúd-Arábia), 3 – Robin Le Normand (Real Sociedad), 4 – Nacho (Real Madrid), 22 – Jesús Navas (Sevilla), 5 – Dani Vivian (Athletic Bilbao)

Középpályások: 16 – Rodri (Manchester City – Anglia), 18 – Martín Zubimendi (Real Sociedad), 6 – Mikel Merino (Real Sociedad), 8 – Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 20 – Pedri (FC Barcelona), 25 – Fermín López (FC Barcelona), 15 – Álex Baena (Villarreal)

Támadók: 9 – Joselu (Real Madrid), 7 – Álvaro Morata (Atlético Madrid), 10 – Dani Olmo (RB Leipzig – Németország), 21 – Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 26 – Ayoze Pérez (Real Betis), 11 – Ferran Torres (FC Barcelona), 17 – Nico Williams (Athletic Bilbao), 19 – Lamine Yamal (FC Barcelona)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

B-CSOPORT

JÚNIUS 15., SZOMBAT

Berlin: Spanyolország–Horvátország 3–0

Dortmund: Olaszország–Albánia 2–1

JÚNIUS 19., SZERDA

Hamburg: Horvátország–Albánia 2–2

JÚNIUS 20., CSÜTÖRTÖK

Gelsenkirchen: Spanyolország–Olaszország 1–0

JÚNIUS 24., HÉTFŐ

Düsseldorf: Albánia–Spanyolország 0–1

Lipcse: Horvátország–Olaszország 1–1