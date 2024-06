Bolla Bendegúz: Most emelt fővel jöhettünk le a pályáról

„Úgy gondolom, az előző meccset elengedtük” – kezdett bele az M4 Sportnak Bolla Bendegúz. „Ha ezt a teljesítményt hozzuk az előző meccs első félidejében, akkor más lehetett volna, de nincsen ha, úgyhogy csalódottak vagyunk, mert több volt a meccsben és sajnos szerencsénk sem volt. Voltak helyzeteink, nekem is volt két lövésem, Barninak (Varga Barnabás) a fejese, a kétes szituáció a végén, de azt gondolom, hogy most emelt fővel jöhettünk le a pályáról” – hangsúlyozta.

„Arra készültünk, hogy a szélen próbáljuk megbontani őket, a szélső védő és a belső védő közötti területeket megjátszani. A forgatások is egész jól ültek, de nyilván mi is elfáradtunk a második félidőre és kicsit többet védekeztünk, de így is meg volt a lehetőségünk kontrából, de sajnos nem volt szerencsénk. Az volt a fő dolog a Svájc elleni meccs után, hogy amiben jók voltunk az előző meccsen is – ami az alapot adta – az a kompaktság, azt mindenképp vissza kell hozni. Ez jól nézett ki ezen a meccsen, úgyhogy ebből kell építkezni. Nincs még veszve semmi, van még egy meccsünk Skócia ellen, ahol ha három pontot szerzünk, még bármi lehetséges” – jegyezte meg Bolla Bendegúz.