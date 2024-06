Bellingham: Megmutattuk, hogy milyen szívünk van

„Harminc másodpercre vagy a kieséstől, úgy érzed, hogy cserbenhagytad a hazádat, majd egyetlen rúgás a labdába, és hirtelen minden nagyszerű lesz – idézi az egyenlítő gólt szerző, és a meccs emberének választott Jude Bellinghamet az UEFA. – Ez olyan helyzet, amilyet nem kívánok magamnak, de amikor megtörténik, akkor annyira nagyszerű érzés. Óriási dolog Angliáért játszani, ugyanakkor a nyomás is nagy. Fent lenni a pályán, és gólt szerezni: felszabadító, boldog pillanat. A gólom? Ott van a legjobbak között. Szereztem már pár szépet, de ez a mai sokkal fontosabb volt. A szlovákok betaláltak, de úgy hiszem, hogy ezt nem számítva jól játszottunk. Lehettünk volna precízebbek, de fő, hogy megmutattuk, milyen szívünk van. Az emberek körbenéznek, és kijelentik, hogy igen, van tartás a csapatban. Ha nem kerülsz hátrányba, nem élhetsz át ilyen pillanatokat.”

„Amikor ennyire a végéhez közelít a meccs, és egygólos hátrányban vagy a kieséses szakaszban, a fogadat összeszorítva meg kell találnod a módját, hogy valahogy kimássz a slamasztikából, amibe belekerültél – mondta a győztes gólt szerző Harry Kane. – Nem egyszerű túljutni egyik szakaszon sem, és bekerülni a negyeddöntőbe fantasztikus érzés. Remélem, hogy ezt az élményt fel tudjuk használni, hogy még tovább jussunk.”

„Nagyon büszke vagyok a játékosokra és a küzdőszellemünkre – mondta Gareth Southgate, az angol válogatott szövetségi kapitánya. – Mindenki, aki pályára lépett, hozzátette a magáét a továbbjutáshoz. Mindenki ösztönzi és segíti a társát, és ez jelenti a különbséget. Éreztük, hogy Bukayo (Saka) balhátvédként pluszt jelent a támadások során. Fantasztikus volt az a bátorság, amit a játékosaim ma este mutattak.”

„Nehéz szavakat találni, mindannyian nagyon szomorúak vagyunk, hiszen rendkívül közel álltunk a továbbjutáshoz – kezdte a szlovák válogatott csapatkapitánya, Milan Skriniar. – Ha továbbra is így képviseljük Szlovákiát, bizonyosan szép pillanatok várnak még ránk. Az angoloknak minőségi játékosaik vannak, nyomást helyeztek ránk, aztán jött Bellingam találata. Nagyon fájó, hogy az utolsó percben gólt kaptunk, talán harminc másodpercre voltunk a győzelemtől. Azonban így is nagyon büszke vagyok a csapatra. Fantasztikus tornán vagyunk túl, amit a szurkolóinknak is szeretnék megköszönni. Szerettük volna továbbírni Szlovákia történelmét, de sajnos másképp alakult. Remélem, ebből tanulni tudunk.”

„A harmadik gólomat szereztem a tornán, de mire mentünk vele? – mondta a szlovák együttes csatára és egyben gólszerzője, Ivan Schranz. – Fantasztikus lett volna győzni, ám az utolsó pillanatban elbuktunk, viszont nincs miért haragudnunk magunkra. Majd feldolgozzuk a történeteket, de valószínűleg egész életünkben bánni fogjuk, mert nem biztos, hogy lesz még egy ilyen esélyünk történelmet írni. Még biztosan sokáig fájni fog.”

„Büszke vagyok, remek meccset játszottunk egy világklasszis csapat ellen, amely a torna egyik nagy esélyese – nyilatkozta a szlovák válogatott olasz szövetségi kapitánya, Francesco Calzona. – Pariban voltunk Angliával, kevés lehetőséget engedtünk neki, majdnem továbbjutottunk, azonban sajnos nem sikerült, pedig még a hosszabbítás során is az idő felében az ellenfél térfelén tartózkodtunk. Nagyon büszke vagyok a csapatra, a játékosok kiválóan teljesítettek a pályán. Érthető módon ők is rendkívül csalódottak.”

Az 55 éves szakember ezt követően a rendes játékidő végén esett gólról beszélt.

„Akkor kaptunk gólt, amikor már csak másodpercek voltak hátra, és egy olyan játékos szerezte, aki olyan csapatban futballozik, mint a Real Madrid. Néhány centiméteren múlt, de megbüntette a hibánkat. Talán jobban is védekezhettünk volna, de ami történt, megtörtént” – zárta szavait.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, NÉMETORSZÁG

NYOLCADDÖNTŐ

ANGLIA–SZLOVÁKIA 2–1 (0–1, 1–1, 2–1) – hosszabbítás után

Gelsenkirchen. Arena AufSchalke. Vezette: Umut Meler (Emre Eyisoy, Kerem Ersoy) – törökök

ANGLIA: Pickford – Walker, Stones, Guéhi, Trippier (Palmer, 66.) – Mainoo (Eze, 84.), Rice – Saka, Bellingham (Konsa, a hosszabbítás szünetében), Foden (Toney, 90+4.) – Kane (Gallagher, a hosszabbítás szünetében). Szövetségi kapitány: Gareth Southgate

SZLOVÁKIA: Dúbravka – Pekarík (Tupta, 109.), Vavro, Skriniar, Hancko – Kucka (Bero, 81.), Lobotka, Duda (Bénes, 81.) – Schranz (Gyömbér, 90+3.), Strelec (Bozeník, 61.), Haraslín (Suslov, 61.). Szövetségi kapitány: Francesco Calzona (olasz)

Gólszerző: Bellingham (90+5.), Kane (91.), ill. Schranz (25.)

Sárga lap: Guéhi (3.), Mainoo (7.), Bellingham (17.), ill. Kucka (13.), Skriniar (45+1.), Pekarík (77.), Vavro (108.), Gyömbér (114.), Suslov (120+2.)

A MÉRKŐZÉST PERCRŐL PERCRE KÖVETŐ TUDÓSÍTÁSUNKAT IDE KATTINTVA OLVASHATJA!