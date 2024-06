Az UEFA kérése a szurkolókhoz: használják az ingyenes tömegközlekedést!

A Magyar Labdarúgó-szövetség hivatalos honlapján közölte a magyar válogatott kölni és a két stuttgarti mérkőzését megelőző szurkolói vonulás kiindulópontját.

A kölni meccset megelőzően szombaton délelőtt 10 órától lesz a gyülekező a stadiontól nagyjából másfél kilométerre a Gerlitzweg 30 címen. A két stuttgarti meccs 19-én 12 órától, majd 23-án 15 órától lesz a gyülekező mindkétszer a városi főpályaudvar melletti parkban, innen megy majd a tömeg a szintén nagyjából másfél kilométerre található stadionba. A magyar szövetségnél külön kiemelik, hogy a szurkolói vonuláson mindenki saját felelősségére és saját belátása szerint vehet részt.

A rendező városokban mérkőzésnapokon a tömegközlekedés ingyenes a belépőjeggyel rendelkezők számára reggel 6 órától másnap 18 óráig – erre egyébként az UEFA is kiemelt figyelmet fordít.

Az MLSZ honlapján megjelent írás felhívja a figyelmet, hogy az Eb-re látogató szurkolók legfontosabb kalauza az UEFA angol nyelvű mobilalkalmazása lesz a kontinenstorna alatt (https://www.uefa.com/euro2024/app/), elsősorban ezen keresztül érdemes tájékozódni a mérkőzésekkel, helyszínekkel kapcsolatban, hiszen az itt található, személyre szabható információkat folyamatosan frissíti az UEFA. A csapatok, a játékosok és a mérkőzések adatai mellett, a rendező városok és stadionok információi is rendszeresen frissülnek. A jegytulajdonosok az alkalmazás használatával vehetik igénybe ingyen 36 órán keresztül az adott város közösségi közeledését, valamint egyéb utazási kedvezményekkel is élhetnek. A legfontosabb információkat egy angol nyelvű dokumentumban is összegyűjtötte az UEFA.

A szurkolóknak szóló információk nagy része az UEFA oldalán is elérhető: https://www.uefa.com/euro2024/event-guide/

Az itt megjelenő információk szintén folyamatosan frissülnek, például a forgalomirányítás, időjárás kérdésében, ezért érdemes gyakran olvasni az itteni tartalmakat is.

Ugyancsak fontos az UEFA Mobile Tickets alkalmazás, amellyel a szurkolók bármikor biztonságosan letölthetik vagy átadhatják a megvásárolt jegyeiket.