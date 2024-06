Átaludta a meccset az angol szurkoló, hajnalban ébredt fel a stadionban – videó

Mint ismert, Anglia 1–0-ra legyőzte Szerbiát a labdarúgó Európa-bajnokság vasárnapi játéknapján. A brit Mirror most arról számolt be, hogy nemcsak a tévé előtt ülő szurkolókat álmosította el a találkozó, hanem az egyik helyszínre érkező angol drukkert is. A férfi különös (hihetetlen?) történetével a közösségi médiában is eldicsekedett, más kérdés, hogy sokan nem hittek neki...

A forrás szerint az angol szurkoló a kelleténél több sört fogyasztott el a találkozó előtt, és miután bejutott a gelsenkircheni stadionba, nemes egyszerűséggel átaludta a kilencven percet, és csak jócskán a lefújás után, másnap hajnali 4-kor ébredt fel – és ekkor már csak egymaga volt a stadionban. A férfi a TikTokra egy videót is feltöltött, amint láthatóan megviselt állapotban rácsodálkozik a „másnapra.” A kommentelők között mindenesetre többen is akadtak, akik megkérdőjelezték a felvétel hitelességét, mondván: hajnali 4-kor már nem lennének égve a reflektorok a stadionban, és különben is, ha tényleg ottragadt volna a nézőtéren, a biztonságiak vagy a takarítók már sokkal korábban hazazavarták volna. Na de ha tényleg átverés a videó, akkor mégis mikor készült?