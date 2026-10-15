F1: újonc brazil pilóta versenyez jövőre a Haasnál

A brazil Rafael Camara személyében újonc pilótatársa lesz jövőre a brit Oliver Bearmannek a Formula–1-es Haas-istállónál.
Az amerikai csapat csütörtökön jelentette be a honlapján, hogy a Ferrari juniorprogramjából érkező versenyző veszi át a francia Esteban Ocon megüresedő helyét.
A 21 éves Camara jelenleg vezeti a Formula–2-es világbajnokságot, s a Haas-csapattal a hírek szerint többéves megállapodást kötött.
A 30 esztendős francia Ocon szeptemberben jelentette be, hogy távozik a gárdától, ugyanakkor ez még nem jelenti F1-es pályafutásának lezárását.
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