Vége a találgatásoknak: Verstappen marad a Red Bullnál – hivatalos

Noha Max Verstappen hosszú távon kötelezte el magát a Red Bull mellett, az elmúlt években fel-felerősödtek a híresztelések a jövőjéről és az esetleges csapatváltásáról, ráadásul az elmúlt hónapokban a visszavonulás lehetősége is központi témává vált. A négyszeres világbajnokot legutóbb a McLarennel és az Aston Martinnal hozták szóba, de a „vörös bikák” a hétvégén rendezendő Holland Nagydíj előtt pontot tettek a találgatások végére, és hivatalosan is megerősítették, hogy Verstappen 2030 végéig meghosszabbította az eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését.

„Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak. A legjobb emberek alkotják a csapatot, és izgatottan várom, hogy továbbra is együtt dolgozzunk azon, hogy ismét visszatérjünk a csúcsra. Továbbra is ez a közös célunk, amelyért valamennyien dolgoztunk eddig, és amelyért a jövőben is küzdeni fogunk. Szeretném megköszönni a Red Bullnak, Laurent-nek és a csapat minden tagjának a belém vetett bizalmat” – mondta Verstappen, aki kiemelte Laurent Mekies szerepvállalását is.

„Az is nagyszerű, hogy már több mint egy éve együtt dolgozom Laurent-nal, határozott elképzelései vannak a csapatról. Milton Keynesben mindenki hisz abban, amit építünk, én pedig izgatottan várom a következő fejezetet: szeretnék újabb győzelmekért és világbajnoki címekért harcolni, miközben együtt alakítjuk a csapat jövőjét.”

Verstappen tizenegy nagydíj alatt 109 pontot gyűjtött össze, a hatodik helyet foglalja el az egyéni vb-összetettben, s lemaradása 110 pont a bajnoki éllovas Andrea Kimi Antonnelivel szemben. A versenyző hazai közönség előtt készül a folytatásra, és bízik benne, hogy remek eredménnyel búcsúztathatja a versenynaptárból kikerülő Holland GP-t.

