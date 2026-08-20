Nemzeti Sportrádió

Vége a találgatásoknak: Verstappen marad a Red Bullnál – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.08.20. 09:49
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Verstappen pontot tett a találgatások végére (Fotó: AFP)
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F1 Holland Nagydíj Max Verstappen Red Bull Formula–1
A Red Bull a Formula–1-es Holland Nagydíj csütörtöki sajtónapján hivatalosan is megerősítette, hogy Max Verstappen 2030 végéig elkötelezte magát a csapat mellett.

Noha Max Verstappen hosszú távon kötelezte el magát a Red Bull mellett, az elmúlt években fel-felerősödtek a híresztelések a jövőjéről és az esetleges csapatváltásáról, ráadásul az elmúlt hónapokban a visszavonulás lehetősége is központi témává vált. A négyszeres világbajnokot legutóbb a McLarennel és az Aston Martinnal hozták szóba, de a „vörös bikák” a hétvégén rendezendő Holland Nagydíj előtt pontot tettek a találgatások végére, és hivatalosan is megerősítették, hogy Verstappen 2030 végéig meghosszabbította az eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését. 

„Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak. A legjobb emberek alkotják a csapatot, és izgatottan várom, hogy továbbra is együtt dolgozzunk azon, hogy ismét visszatérjünk a csúcsra. Továbbra is ez a közös célunk, amelyért valamennyien dolgoztunk eddig, és amelyért a jövőben is küzdeni fogunk. Szeretném megköszönni a Red Bullnak, Laurent-nek és a csapat minden tagjának a belém vetett bizalmat” – mondta Verstappen, aki kiemelte Laurent Mekies szerepvállalását is.  

„Az is nagyszerű, hogy már több mint egy éve együtt dolgozom Laurent-nal, határozott elképzelései vannak a csapatról. Milton Keynesben mindenki hisz abban, amit építünk, én pedig izgatottan várom a következő fejezetet: szeretnék újabb győzelmekért és világbajnoki címekért harcolni, miközben együtt alakítjuk a csapat jövőjét.” 

Verstappen tizenegy nagydíj alatt 109 pontot gyűjtött össze, a hatodik helyet foglalja el az egyéni vb-összetettben, s lemaradása 110 pont a bajnoki éllovas Andrea Kimi Antonnelivel szemben. A versenyző hazai közönség előtt készül a folytatásra, és bízik benne, hogy remek eredménnyel búcsúztathatja a versenynaptárból kikerülő Holland GP-t. 
 

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36. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
1. szabadedzés12.30–13.30
2. szabadedzés16.30–17.14
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
3. szabadedzés12.00–13.00
Időmérő16.00–17.00
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00

 

 

F1 Holland Nagydíj Max Verstappen Red Bull Formula–1
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