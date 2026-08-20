Vége a találgatásoknak: Verstappen marad a Red Bullnál – hivatalos
Noha Max Verstappen hosszú távon kötelezte el magát a Red Bull mellett, az elmúlt években fel-felerősödtek a híresztelések a jövőjéről és az esetleges csapatváltásáról, ráadásul az elmúlt hónapokban a visszavonulás lehetősége is központi témává vált. A négyszeres világbajnokot legutóbb a McLarennel és az Aston Martinnal hozták szóba, de a „vörös bikák” a hétvégén rendezendő Holland Nagydíj előtt pontot tettek a találgatások végére, és hivatalosan is megerősítették, hogy Verstappen 2030 végéig meghosszabbította az eredetileg 2028 végéig érvényes szerződését.
„Nagyon örülök a szerződéshosszabbításnak. A legjobb emberek alkotják a csapatot, és izgatottan várom, hogy továbbra is együtt dolgozzunk azon, hogy ismét visszatérjünk a csúcsra. Továbbra is ez a közös célunk, amelyért valamennyien dolgoztunk eddig, és amelyért a jövőben is küzdeni fogunk. Szeretném megköszönni a Red Bullnak, Laurent-nek és a csapat minden tagjának a belém vetett bizalmat” – mondta Verstappen, aki kiemelte Laurent Mekies szerepvállalását is.
„Az is nagyszerű, hogy már több mint egy éve együtt dolgozom Laurent-nal, határozott elképzelései vannak a csapatról. Milton Keynesben mindenki hisz abban, amit építünk, én pedig izgatottan várom a következő fejezetet: szeretnék újabb győzelmekért és világbajnoki címekért harcolni, miközben együtt alakítjuk a csapat jövőjét.”
Verstappen tizenegy nagydíj alatt 109 pontot gyűjtött össze, a hatodik helyet foglalja el az egyéni vb-összetettben, s lemaradása 110 pont a bajnoki éllovas Andrea Kimi Antonnelivel szemben. A versenyző hazai közönség előtt készül a folytatásra, és bízik benne, hogy remek eredménnyel búcsúztathatja a versenynaptárból kikerülő Holland GP-t.
|36. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|12.30–13.30
|2. szabadedzés
|16.30–17.14
|AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.00–13.00
|Időmérő
|16.00–17.00
|AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00