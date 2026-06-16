Spanyol Nagydíj: felavatták a madridi F1-es versenypályát

A Madring elnevezésű, 5.4 kilométer hosszú, félig városi aszfaltcsík 2.2 kilométeres, állandó versenypályaszakasza a spanyol főváros északkeleti részén, a Valdebebas városrészben található, nem messze a Real Madrid labdarúgócsapatának edzőközpontjától. Az F1-es viadal városi része az Ifema kiállítási központ környékén lesz majd.

„Olyan rendezvényt szerettünk volna létrehozni Madridban, amely a várost és az országot is megmutatja a világnak. Azzal, hogy a már meglévő infrastruktúrát tudtuk használni, sok pénzt és időt spóroltunk meg” – nyilatkozta Luis Garcia Abad, a Madring igazgatója.

A versenypálya leghíresebb része a szervezők elmondása alapján a Monumentális elnevezésre hallgató, 550 méter hosszú, 24 százalékos dőlésszögű kanyar lesz, amely így a sorozat leghosszabb ilyen jellegű fordítója, átvéve az első helyet a zandvoorti versenypályától.

Kedden adták át a Spanyol Nagydíj új helyszínét (Fotó: AFP)

A hivatalos átadóünnepségre azért most került sor, mert az aszfaltcsík mostanra készült el, ugyanakkor a 98 ezer fő befogadására alkalmas mobillelátó, valamint a pálya körüli védőkerítés felépítése és kialakítása még hátravan.

„A munka legnehezebb részén túl vagyunk, bizton állíthatom, hogy megrendezzük a futamot” – mondta Carlos Jiménez, a Madring operatív igazgatója.

A versenypálya a repülőtérhez és a városközponthoz közel, metró- és elővárosi vonatvonalak mentén fekszik, így a szervezők arra számítanak, hogy – a vb-szezon többi, városon kívüli helyszínével ellentétben – a nézők nyolcvan százaléka a közösségi közlekedést részesíti majd előnyben.

A spanyol fővárosban 45 év elteltével rendeznek ismét futamot: az eddigi utolsó, 1981-es viadalnak a harminc kilométerre található Jarama versenypálya adott otthont. A futam szervezői most tízéves szerződést kötöttek a száguldó cirkusz vezetőivel.