Sajtóhírek szerint Helmut Marko távozik az év végén a Red Bulltól

Hétfő este és kedd reggel a Motorsport című szaklap, a SkySports, valamint a Bild és a The Telegraph is arról számolt be, hogy a 20 év után posztjáról távozó sportszakmai tanácsadónak ugyan érvényes szerződése van a 2026-os évre a csapattal, de miután hétfőn hosszan beszélgetett mások mellett a Red Bull-vezetés több tagjával, köztük Oliver Mintzlaff sportért felelős vezérigazgatóval is, az a döntés született, hogy a veterán szakember távozik.

Noha az istálló a hivatalos felületein nem kommunikált az esetleges döntésről semmit, ha mégis valóra válik a nemzetközi sajtó értesülése, úgy folytatódna, sőt, gyakorlatilag le is zárulna a nyáron a csapatfőnök Christian Horner távozásával megkezdődött korszakváltás, hiszen ahogy Horner, úgy Marko is 2005 óta a Red Bull F1-es csapatának tagja.

A 82 éves szakember volt az, aki előbb 2014-ben a Red Bull Junior programjához csábította, majd 2015-ben beprotezsálta a Red Bull fiókcsapatához, a Toro Rossóhoz az azóta már négyszeres F1-es világbajnokká avanzsáló Max Verstappent is.