Steiner szerint a Ferrarinál már bánják Hamilton szerződtetését

A hétszeres Formula–1-es világbajnok, Lewis Hamilton az év elején igazolt a Ferrarihoz, ám a brit kiválóságnak eddig nem jött be a váltás: karrierje során sossem látott mélységeket él meg. Soha korábban nem fordult még elő vele, hogy az idény első 17 versenyén nem tudott dobogóra állni – az eddigi rekordját 2009-ben állította fel, amikor az év 10. versenyén, a Magyar Nagydíjon állt először dobogóra, rögtön a legfelső fokára. Ráadásul Hamilton még egy karriercsúcsot felállított idén, hiszen a tavaly Las Vegasban elért második helye óta sorozatban 19 versenyen maradt le a pódiumról. Ebben a kategóriában a kategóriában a 2023-as Mexikói Nagydíj második helye és a tavalyi Spanyol Nagydíj harmadik helye közötti 12 futama volt a csúcs.

Ettől nem teljesen függetlenül, sok kritikát kap a 40 éves brit pilóta és a Ferrari is, legutóbb a Red Flag podcast állandó műsorvezetője, a Haas korábbi csapatfőnöke, Günther Steiner szúrt oda az istállónak és a versenyzőnek.

„Szerintem lehetnek néhányan a Ferrarinál, akik már bánják, hogy Carlos Sainz helyére ültették Lewis Hamiltont, de persze ezt azért soha nem vallanák be nyilvánosan, mert azzal beismernék, hogy hibáztak, az meg nem különösebben jellemző a Ferrarira. A csapatra alapból nagy külső nyomás nehezedik, ami Lewis érkezésével és gyengébb eredményeivel még nőtt is. Ráadásul ahelyett, hogy az autó fejlesztésére koncentrálhatna a csapat, azzal kell foglalkoznia a mérnököknek, szerelőknek, hogy rábukkanjanak, mi a baja Lewisnak az autóval. Tisztelem Lewist, de most az a kérdés, hogy megérte-e a Ferrarinak az a felfordulás, amit a csapathoz hozott magával” – fogalmazott a Haas korábbi csapatvezetője.

A Formula–1-es idény a hétvégén Szingapúrban folytatódik, Hamilton jelenleg a hatodik helyen áll a világbajnoki pontversenyben.