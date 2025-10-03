F1, Szingapúri Nagydíj, 1. szabadedzés

Egy szabad hétvége után folytatódik a 2025-ös Formula–1-es bajnokság, a 18. állomás a Marina-öböl, ahol a 16. Szingapúri Nagydíjat rendezik. Oscar Piastri továbbra is vezeti az összetett, ám előnye 25 pontra csökkent a legközelebbi riválisa, Lando Norris előtt, míg az újra diadalmaskodó Max Verstappen 69 pontra közelítette meg az ausztrált. A holland most a mumus pályáján bizonyítana, és először nyerne a helyszínen, míg a McLaren konstruktőri címvédésre készül. Arról, hogy miként alakul a nyitány, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek. Szóljanak hozzá, mondják el a véleményüket.