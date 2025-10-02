Nemzeti Sportrádió

F1: hőségriadót rendeltek el a Szingapúri Nagydíjra

2025.10.02. 14:53
Megviselheti a pilótákat a hőség (Fotó: Getty Images)
F1 Szingapúri Nagydíj FIA
Hőségriadót rendelt el a hétvégi Formula–1-es Szingapúri Nagydíjra a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA).

Az éjszakai futam az egyik legnehezebb versenynek számít a sorozatban, az utcai pálya több szempontból is komoly erőpróbát jelent. A 62 körös verseny közel két óráig tart, a sok kanyar és kevés egyenes miatt a pilóták menet közben nem sokat pihenhetnek, folyamatosan összpontosítaniuk kell, különösen a falak közelsége miatt. Ehhez jön még, hogy általában magas a hőmérséklet és a páratartalom, a versenyzők az autóban ülve közel 50 Celsius-fokos hőségnek vannak kitéve.

Az FIA csütörtöki közleményében jelezte: az előrejelzések szerint a hőmérsékleti index a hétvége során 31 Celsius-fok felett lesz, így hőségriadót rendel el. Ezt a szabályt a 2023-as Katari Nagydíj után vezették be, de most először alkalmazzák.

Ez azt jelenti, hogy a pilóták hűtőmellényt viselhetnek – és az ennek működtetéséhez szükséges berendezést el kell helyezniük a versenygépben – vagy ha erről lemondanak, plusz ballasztsúlyt kell tenniük az autójukba. Ezzel együtt növelik az edzéseken és a versenyen az autók minimumtömegének értékét.

A hűtőmellényt egyébként a következő szezontól kötelező lesz viselni ilyen esetekben.

