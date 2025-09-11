Villamossal viszik körbe Budapesten a Red Bull Showrunra érkezett versenyautókat

A csütörtök délelőtti sajtóeseményen elhangzott, hogy a szerelvény a következő öt napban a Ferencváros kocsiszínből indulva, különböző útvonalakon közlekedik majd, rajta a Red Bull RB7-es F1-es modelljével, valamint a fiókcsapat, az RB 2025-ös fényezésű RB7-esével.

A két „Muki” tehervillamosból és egy közéjük sorozott teherkocsiból álló szerelvény először csütörtök reggel hagyta el a remízt és az 1-es járat vonalán halad a Bécsi út érintésével. Este hat és kilenc óra között a 2-es villamos vonalán lesz látható a két F1-es versenyautó, majd pénteken a 47-es és a 17-es, szombaton és vasárnap a 4-es, hétfőn pedig az 56-os és a 17-es villamos vonalán láthatják a rajongók az F1-es járgányokat.

A Red Bull Showrunt jövő héten szombaton és vasárnap rendezik meg, ennek keretében a Stefánia úton felvonul a Red Bull szinte teljes autó- és motorsport-arzenálja, közte a két F1-es versenyautóval, amelyeket David Coulthard és Patrick Friesacher korábbi Formula–1-es versenyzők vezetnek.