F1: Norris már nem foglalkozik a Zandvoortban történtekkel

A 25 éves pilóta Monzában az újságírók kérdéseire válaszolva elmondta, egyáltalán nem gondol az elmúlt hétvégén történtekre, amikor néhány körrel a leintés előtt műszaki hiba miatt fel kellett adnia a futamot, s ezzel a Holland Nagydíjat megnyerő csapattársa, Oscar Piastri 34 pontos előnyre tett szert vele szemben a vb-pontversenyben.

„Mindegy, hogy mennyi a hátrányom, ha három, 10 vagy 100 ponttal is vagyok lemaradva, a célom az, hogy nyerjek a hétvégén. Mást nem tudok tenni. Jól vagyok és készen állok a hétvégére” – jelentette ki Norris a formula1.com-on olvasható összefoglaló szerint.

A brit versenyző hozzátette, jó néhány futam van még hátra ebből az idényből, ezeken megpróbálhatja ledolgozni a hátrányát, és ennek szellemében kell hozzáállnia az összes hátralévő versenynek.

„Semmin sem kell változtatnom, hiszen eddig is minden hétvégén a győzelemért szálltam harcba. Ha olyan helyzet alakul ki, hogy kerék kerék ellen kell versenyeznünk egymással, egyikünk sem akarja megkönnyíteni a másik dolgát” – válaszolta a kilencszeres F1-es futamgyőztes arra a kérdésre, hogy „keményebben” megy-e majd bele a Piastri elleni csatákba a pályán.

„Mégiscsak a csapattársamról van szó, és végtére is tisztelnünk kell egymást. Úgy gondolom, mindig a határon, de megfelelően versenyeztünk egymás ellen, én így is szeretném folytatni” – mondta.

Az Olasz Nagydíj első két szabadedzésére pénteken kerül sor Monzában, majd szombaton a harmadik gyakorlás, illetve 16 órától az időmérő edzés következik. Az 53 körös futam vasárnap 15 órakor rajtol el. A hétvége eseményeit az M4 Sport élőben közvetíti.