Két nagy visszatérő a fedélzeten – a Cadillac bejelentette a jövő évi versenyzőpárosát

Hosszú hónapok óta tartó találgatásoknak vetett véget a Formula–1-es mezőnyhöz 2026-ban csatlakozó Cadillac kedd délután, amikor hivatalosan is megerősítette, hogy Sergio Pérezt és Valtteri Bottast szerződtette le. Noha több pilótát is szóba hoztak az amerikaikkal, egyáltalán nem tekinthető meglepőnek a választás, hiszen a mexikói és a finn versenyző nevét is első számú jelöltként emlegették az elmúlt időszakban. A Graeme Lowdon által irányított istálló így a tapasztalat mellett tette le a voksát: két veterán, ráadásul futamgyőztes, s bajnoki ezüstérmes pilótát tudhat a soraiban, akik a tapasztalatukkal nagy segítséget nyújthatnak, és elősegíthetik az új alakulat minél gyorsabb fejlődését.

Bottas 2024 végén szorult ki a mezőnyből, de a tűz közelében maradt, hiszen korábbi csapata, a Mercedes harmadik számú versenyzője lett, és segíti a németek munkáját a szimulátorban eltöltött órákkal, és a versenyek helyszínén is. A finn eddig összesen 246 futamon állt rajhoz, 20 alkalommal indulhatott a pole pozícióból, 67-szer állhatott fel a dobogóra, és ebből 10 ízben ünnepelhetett annak felső fokán, miközben 2019-ben és 2020-ban is az egyéni vb-összetett második helyén zárt. A versenyző számára tehát nem idegen az élen zajló csata, de részt vett pályafutása során a középmezőny küzdelmében, és tudja azt is, milyen a hátsó régióban autózni.

„Már az első pillanattól fogva, hogy elkezdtem beszélni Cadillac F1-es csapatával, éreztem, hogy ez valami más – valami ambiciózus, mégis erős lábakon áll. Ez nemcsak egy versenyprojekt, ez egy hosszú távú vízió. Nem minden nap adódik lehetőség, hogy részese legyél valami olyasminek, ami az alapokról építkezik, és segíthetsz formálni azt, hogy méltó legyen a Formula–1-es rajtrácshoz. Megadatott, hogy a világ legjobb istállóinak némelyikével dolgozhattam együtt, és már most ugyanazt a profizmust és éhséget tapasztalom itt” – jelentette ki Bottas, aki kitért arra is, mennyire hálás a lehetőségért, valamint a Mercedes támogatásáért.

„Ez egy ikonikus márka, és nagy múltra tekint vissza az amerikai motorsportban. Különleges a számomra, hogy most részese lehetek annak, ahogyan az F1 nemzetközi színpadára lép. Nagyon várom már, hogy képviselhessem az amerikai versenyszellemet a világ legnagyszerűbb versenypályáin. Emellett szeretnék köszönetet mondani a Mercedesnek is a rendíthetetlen támogatásáért és sportszerűségéért, amivel elősegítettek eme izgalmas lépés megtételét.”

Pérez tavaly maradt ülés nélkül, miután a Red Bull az idény lezárultával bejelentette, hogy a továbbiakban nem kér a szolgálataiból. A mexikói pilóta 281 nagydíjon állt rajhoz, 3 pole pozíciót, 39 pódiumot, illetve hat futamgyőzelmet számlál, miközben 2023-ban csapattársa, Max Verstappen mögött a bajnoki tabella második helyén végzett. A versenyző Bottashoz hasonlóan nagyon rutinosnak számít, és sokféle alakulatnál megfordult a karrierje során.

„Hihetetlen izgalmas, új fejezetet jelent a pályafutásomban az, hogy csatlakozhatok a Cadillac F1-es csapatához. Már az első egyeztetések során érezni lehetett a projekt mögötti szenvedélyt és elhivatottságot. Megtiszteltetés, hogy részese lehetek egy olyan istálló építésének, amelyet együtt fejleszthetünk, hogy idővel a mezőny élén harcolhassunk. A Cadillac legendás név az amerikai motorsportban, és hatalmas felelősség egy ilyen fantasztikus céget a Formula–1-be segíteni, de magabiztosan vállalom a feladatot.”

„Büszke vagyok, hogy a kezdetektől fogva részese lehetek egy ennyire ambiciózus és jelentős projektnek. Nagyon örülök, hogy tagja vagyok ennek a dinamikus felállásnak, és hiszem, hogy együtt segíthetjük, hogy ez a csapat igazi kihívóvá lépjen elő, és Amerika versenycsapata legyen! Számítunk az egész kontinens támogatására, és szeretnénk mindenkit büszkévé tenni!”