A Racing Bulls különleges festést használ a Brit Nagydíjon – képek

A Racing Bulls magabiztosan érkezik meg a soron következő Brit Nagydíjra, hiszen múlt hétvégén Liam Lawson fantasztikus hatodik pozíciójának köszönhetően értékes pontokat szerzett, és megelőzte a Haast a konstruktőrök között, így immár a hatodik helyen áll a bajnokságban. A faenzaiak most abban bíznak, hasonlóan jó eredményt érhetnek el Silverstone-ban is, ahol a HUGO divatmárkával történt együttműködés jegyében különleges köntöst kapnak az autói.

A csapat először hétfőn utalt rá, majd kedd este London belvárosában, a Flannels X üzletében rántotta le a leplet a festést megálmodó Slawn (Olaolu Akeredolu-Ale) közreműködésével a megújult VCARB 02-ról. A helyszínen ott volt a két versenyző, Lawson és Isack Hadjar is, akik egyedi versenyruhában indulnak a hétvégén. A csapatruházaton is megjelenő dizájn alapját továbbra is a fehér szín adja, azonban rajta graffitivel rajzolt motívumok kapnak szerepet.