„Nagyon szomorú vagyok” – Hamilton elütött egy mormotát a kanadai versenyen

Lewis Hamilton továbbra is az első dobogóját hajszolja a Ferrari színeiben. Bár a hétszeres világbajnok a montreali verseny előtt úgy érezte, akár remek lehetősége is nyílhat rá, hogy ezt megvalósítsa, a vasárnap délutánja szerencsétlen fordulatot vett. A brit versenyző jól jött el a rajtnál, de aztán visszaesett a tempója, és végül a mögüle induló márkatársa, Charles Leclerc is előtte látta meg a kockás zászlót.

A hatodikként célba érő brit már a futam közben hangot adott annak, hogy nem érti, mi történt, és miért ilyen lassú, akkor a versenymérnöke, Ricardo Adami azzal nyugtatta, hogy a kárt figyelembe véve jó tempót diktál a versenyző. Mint utóbb kiderült, Hamilton a futam korai szakaszában elütött egy pályára betévedő mormotát, ami komoly sérüléseket okozott a Ferrarin.

A csapatfőnök, Frédéric Vasseur a leintés után megerősítette, hogy a hétszeres bajnok 20 pontnyi leszorítóerőt vesztett, ami körönként nagyjából fél másodperc lassulást vont maga után.

Hamiltont lesújtotta, amikor megtudta, hogy elütött egy állatot. „Addig a pontig egészen erősnek éreztem a kocsit. Jól sikerült a rajtom, tartottam a pozíciót, és mentem együtt a csoporttal, miközben beosztottam a gumikat is. Optimista voltam. Nem láttam, mi történt, de mondták, hogy elütöttem egy mormotát. Ez lesújtó! Nagyon szeretem az állatokat, szóval nagyon szomorú vagyok. Szörnyű, még sosem történt ilyesmi velem.”

„A padlólemez jobb oldalán egy lyuk keletkezett, és minden lemez eltűnt róla. Ezen kívül a verseny felétől fékproblémákkal is küszködtem, és túl sokáig maradtunk kint is az első etap során, forgalomba jöttünk ki, és egyik dolog követte a másikat. Szóval hálás vagyok azért, hogy egyáltalán be tudtam fejezni a versenyt, különösen ilyen fékgonddal, és megszereztem ezeket a pontokat.”