„Agyátültetésre van szükségem” – Hamilton továbbra is szenved az időmérőn a Ferrarival

Lewis Hamilton már többször is kifejtette, hogy nem érzi kényelmesen magát a Ferrariban, és noha a múlt hétvégi bahreini versenyt követően felcsillant a remény, miután úgy érezte, kezd rájönni, mit szeret az SF25-ös, Szaúd-Arábiában már az első pillanatoktól fogva lépéshátrányban volt csapaton belül. Míg Charles Leclerc ott volt konstansan az élmezőnyben, a hétszeres világbajnok számára az is megugorhatatlannak tűnt, hogy beverekedje magát az első tízbe. A brit már a nyitó nap végén is úgy nyilatkozott, tart attól, hogy nem fog bejutni az időmérő harmadik szakaszába, és az utolsó szabadedzés után is úgy festett, könnyen előfordulhat, hogy már a Q2-ben búcsúzni kényszerül.

Noha Hamilton végül bejutott az utolsó szegmensbe, és a hetedik rajtkockát szerezte meg, így sem volt elégedett a teljesítményével, hiszen míg ő küszködött, a csapattársa a második sorba kvalifikálta magát. „Mint mindig, az időmérő most is nagy kihívást jelentett a számomra. Sehol sem voltam a teljes hétvégén, az összes szabadedzésen a tizenharmadik hely környékén tanyáztam, szóval hálás vagyok azért, hogy sikerült bejutnom a Q3-ba, és megszereztem a hetedik rajtkockát. Az utolsó köröm azonban nem igazán volt különleges, de legalább a hétvége során sikerült előrelépnünk. A végén ennél jobb kört kellett volna futnom, de ahogyan már korábban is mondtam, már azért is hálás vagyok, hogy egyáltalán ott voltam."

„Valahányszor bejutok a harmadik szakaszban, úgy fest, teljesen köddé válik a belefektetett kemény munka. A hetedik pozíció azonban jobb, mint a semmi, innen próbálok valamit alkotni vasárnap – magyarázta, majd arra a kérdésre is felelt, előrelépést vár-e a versenytől. – Inkább csak imádkozom. Próbálok jobban összehangolódni a kocsival egy körön, de ez egyelőre nem igazán sikerül. De nem adom fel, ha megvan az akarat, akkor lesz rá mód is, továbbra is nyomom, tovább próbálkozom. Elképesztő támogatást kapok, szóval csak folytatom a kemény munkát."

Hamilton egyszerűen nem találja a tapadást az SF25-össel, megkérdezték, mi segíthetne a helyzetén, amire tömör, de velős választ adott. „Agyátültetésre lenne szükségem."