Elhalasztják a V10-es motorok visszatérését; Norris szerint kisebb az előnyük, mint azt az eredmények mutatják Bahreinben

A Bahreini Nagydíjnak otthont adó Szahírban pénteken nemcsak a pályán, hanem azon kívül is zajlott az élet, s rendkívül fontos csúcstalálkozón dőlt el a Formula–1 jövője. A napirenden a 2026-os, valamint azt követő motorszabályok alakulása, és így a V10-es erőforrások esetleges visszatérése volt.

A helyi Ritz-Carlton hotelben megtartott ülést a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke, Mohamed ben Szulajem vezette, s az eseményen részt vett az F1 ügyvezető igazgatója, Stefano Domenicalli, az FIA együléses részlegét vezető Nikolasz Tombazisz, az Audi részéről Gernot Döllner, a Honda elnöke, Vatanabe Kodzsi, aki egészen Japánból utazott a helyszínre; a Mercedes vezérigazgatója, Ola Kallenius, aki videókonferencia keretén belül Struttgártól kapcsolódott be; valamint a Red Bull jövő évi motorpartnerének, a Fordnak a igazgatója, Mark Rushbrook is. Ezen felül képviseltette magát a General Motors, valamint a gyári csapatok, vagyis a Red Bull, a Ferrari, a Mercedes és a Sauber/Audi is, így Christian Horner, Frédéric Vasseur, Toto Wollf és Mattia Binotto is jelen volt.

Az ülés az Auto Motor und Sport információi szerint mindössze hetven percet ölelt fel, és noha a résztvevők nem szavaztak, így is fontos döntések születtek. A német lap forrásai szerint a motorgyártók közül a Mercedes, az Audi és a Honda ragaszkodott a jövő évtől hatályba lépő motorformula mellett, közülük az utóbbi kettő eleve a 2026-os erőforrások miatt döntöttek úgy, hogy elköteleződik a királykategória mellett, míg a teljes irányváltást és a szívóhatású motor visszahozatalát a Ferrari, a Red Bull (Ford) és a Cadillac támogatta. A The Race ezzel szemben arról írt, hogy egyetértés volt felek között annak kapcsán, hogy a korábbi váltás nem reális, és erről tanúskodik a szövetség által kiadott közlemény is, melyben úgy fogalmazott, hogy valamennyi résztvevő elkötelezett a 2026-os szabályok mellett, amely jelen állás 2029-ig biztosan érvényben lesz.

A fenntartható üzemanyaggal működtetett szívóhatású motorok, és a KERS valamilyen formában történő bevezetése mellett napirendre került a globális gazdaság ingadozásaival szembeni ellenálló-képesség kialakítása, az erőforrások egyszerűsítése, valamint a fejlesztésének a költségcsökkentése, a fenntarthatóság, biztonsági okokból tömegcsökkentés, a közúti autókhoz való kapcsolódás, így az autógyártók felé a megfelelés, a hangzás és a közönség vonzereje is. A szövetség közlése szerint minden résztvevő egyetértett abban, hogy még folytatják az egyeztetéseket, eldőlt, hogy az elektromosság mindig jelen lesz a jövőbeni tervek kapcsán, mint ahogyan a fenntartható üzemanyag is elengedhetetlen, és hogy adott esetben mérlegelik a költségvetési szabályok módosítását, miközben ezek végrehajtása prioritást fog élvezni.

Sajtóhírek szerint a 2026-ban bevezetendő szabályok több aggályt is felvetettek, köztük az egyik legnagyobbat az jelenti, hogy ha valamely gyártó előnybe kerül, akkor nem igazán lesz tér a felzárkózásra (több elemet, s az üzemanyagot is befagyasztják), valamint hogy túl drága a fejlesztés, így költekezési háború alakulhat ki. Utóbbi problémára válaszul szolgálhat a költségvetési szabályok esetleges megváltoztatása, míg előbbi kapcsán a sportszabályzat módosítása segíthet, ha szükségszerűnek tűnik.

A rendkívül fontos tárgyalás mellett a Honda kapcsán is előkerült a motortéma, igaz, kissé más formában. A Red Bull és a Racing Bulls pilótái ugyanis az idény negyedik állomásán már a második központi elektronikájukat és energiatárolójukat kapták meg, ami azért aggasztó, mert a következő, vagyis a harmadik elem beszerelése mindkét egység esetében rajtbüntetést vonna maga után. A „vörös bikák" csapatfőnöke, Christian Horner azonban igyekezett tisztázni a helyzetet, és a Sky Sports F1-nek elmondta, egyáltalán nincs ok az aggodalomra. „Attól függ, hogyan cseréled őket, az első még használni fogjuk. Nem konganak a vészharangok, hogy kifutnánk ezekből az egységekből az év későbbi szakaszában."

A Red Bullban egyelőre nincs meg a tempó (Fotó: AFP)

Ami a pályán történteket illeti, a múlt hétvégén Max Verstappen révén pole pozíciót és győzelmet is szerző Red Bull nem kezdett túl erősen Bahreinben annak ellenére sem, hogy arra lehetett számítani, a pálya alapvetően feküdni fog az autójának. Versenyzői az első szabadedzésen a kilencedik (Cunoda Juki) és a tizenkilencedik (Ajumu Ivasza), míg a másodikon a hetedik (Verstappen) és a tizennyolcadik (Cunoda) helyen zártak. Utóbbin a címvédő lemaradása több mint nyolc tized volt a jobbik McLaren mögött.

„Nehéz volt – kezdte az első gyakorlást kihagyni kényszerülő négyszeres világbajnok. – Egy vagy két körbe beletelt, mire odajutottunk, de még így is óriási volt a lemaradásunk, szóval nem vagyok teljesen elégedett. Szenvedtem a tapadás hiánya miatt, és összességében nem volt jó érzés vezetni az autót. Az egyensúly nem volt túl rossz, de nagy volt a hátrányunk, és dolgoznunk kell a hosszú etapon is. Egyszerűen túl lassúak voltunk minden egyes körtben, és őszintén szólva nem igazán élveztem a versenyszimulációt. A végén meg is csúsztam."

Verstappen viszonylag sokat ment a lágy keveréken, ami kissé meglepő volt, főleg a nagy lemaradás tekintetében. „Alapból is így terveztük a programot, az első gyakorláson Ivaszával, és a másodikon velem, hogy lássuk, mennyit bír. Nagy a hátrányunk, ráadásul kissé más volt a megközelítésünk is, szóval elég nagy a különbség."

A csapatfőnök, Horner szerint nincs valós esély rá, hogy a holland megismételje a szuzukai remek szereplést. „Elég sok dolgunk lesz az éjszaka folyamán. A McLaren nagyon-nagyon gyorsnak tűnik, és úgy fest, a Mercedes és Ferrari is egészen közel van, de az egyértelmű, hogy a McLaren néhány tizeddel mindenki előtt van. Először meg kell értenünk, hogyan hozhatnánk ki többet abból, ami a rendelkezésünkre áll, szerintem főként a hőmérséklettől függ. Lehetetlen, hogy Verstappen megismételje azt, amit múlt hétvégén vitt véghez egy körön, majd hogy kitartson az élen egy teljes versenyen át. Ezen a pályán elég könnyen lehet előzni, szóval rengeteg munka vár a mérnökökre."

Míg Verstappen az egyetlen pénteki edzésén befért az első tízesbe, a mellette Japánban debütáló Cunoda a mezőny második felében találta magát az esti tréningen. „A tanulásról szólt. Eltérő beállításokkal ment a két kocsi, hogy láthassuk a teljesítményt. Szóval ez is közrejátszott, de egyébként is eléggé zűrös volt a második gyakorlásom. Nem sikerült összetennem a kört, és sok volt a félreértés a rádióban is a garázs ezen oldalán. Ez is a tanulási folyamat része, hiszen összességében ez volt az ötödik tréningem, amin részt vettem a csapattal. De nyilvánvalóan nem ez volt a legjobb. Remélem, szombaton jobb lesz a helyzet, ennél jobbnak kell lennie."

„Biztos vagyok benne, hogy sok dolgon kell változtatnunk, mert úgy tűnik, eléggé kínlódunk, de emellett tisztában vagyok vele, hogy már csak a tisztább működésnek köszönhetően is előrébb fogunk kerülni. Szóval optimistán várom a folytatást, de egyelőre úgy fest, elég nehéz lesz eljutni az időmérő utolsó szakaszáig" – tette hozzá a Japán Grand Prix-n a Q2-ben búcsúzó, és a másnapi versenyt a tizennegyedik helyről megkezdő versenyző.

Cunoda még mindig tanulja, hogyan hozhatná ki az RB21-esben rejlő potenciált. „Nehéz megmondani, mennyi potenciál van még a gépben, főleg annak tükrében, hogy más beállításokkal mentünk. Mindig érzem, hogy van még tempó a kocsiban, de nagyon nehéz kihozni belőle, és ennél sokkal előrébb is végezhettem volna, és akkor talán működési szempontból is zökkenőmentesebb lett volna. A felvezető köreim, a kapcsolások, minden eléggé káosz volt. Ezt mindenképpen el kell kerülnöm a jövőben. Talán Woodynak (a versenymérnöke) és nekem ki kéne mozdulnunk éjjel, hogy kissé építsük a kapcsolatunkat."

A japán pénteki teljesítménye kapcsán a Red Bull-tanácsadó, Helmut Marko is megosztotta a gondolatait. „Jukival valami mást próbáltunk ki, szóval a köridők nem reprezentatívak. Biztosan gyorsabb lesz szombaton – jelentette ki, majd a csapata helyzetére is kitért. – Túl lassúak vagyunk, és a gumik túlforrósodnak. Ez megerősíti azt, amit Max már csütörtökön is mondott, hogy Bahrein sokkal nehezebb terep lesz a Red Bull számára. A fő gondot a gumihőmérséklet jelenti, amit egyszerűen nem tudunk irányítás alatt tartani. Amint túlmelegszik, csúszkálni kezdünk, ami még tovább ront a helyzeten."

„Különös módon egy ponton visszatért a gumi, és Landóval (Norris) azonos köröket futottunk, de mindez csak három-négy körig tartott a tizenötből. Ez az aszfaltcsík egyszerűen nem fekszik nekünk, mint ahogyan a magas hőmérsékleti viszonyok sem."

Pénteken Piastri volt a leggyorsabb (Fotó: AFP)

A Red Bull tehát a vb-éllovas Norris Japán utáni kijelentésével ellentétben egyelőre kifejezetten szenved Bahreinben, míg csapata annak ellenére tündököl, hogy úgy nyilatkozott, pont a gyengeségeiket fogja felerősíteni a sivatagi nyomvonal. A brit a nyitányon bizonyult a leggyorsabbnak, míg a másodikon csak a csapattársa, Oscar Piastri férkőzött be elé, miközben a harmadik George Russell lemaradása a fél másodpercet is meghaladta.

„Nehéz nap volt, újra szembesültünk a bahreini valósággal, az itteni nehézségekkel, ami eléggé keménnyé tette. Persze vasárnap izgalmassá pont ezáltal lesz izgalmas a futam, hiszen a gumikupás hihetetlenül nagy volt a teszten tapasztaltakhoz képest – kezdte az értékelést az egyéni összetettben egyetlen ponttal vezető Norris. – Elég furcsa volt, mert minden borzasztónak tűnt, miközben a tempónk egészen jó volt. Rendben volt ez a péntek. A körülmények tették szörnyűvé. Forróság van, fúj a szél, de igazán az előbbi jelenti a különbséget. De ez van, mindannyian egy csónakban evezünk. Nagy kihívást fog jelenti, hogyan tudod a lehető legjobban megóvni a hátsó gumikat. Sok információ birtokában érkeztünk meg ide, de igazából dobhatjuk is a kukába az előszezoni teszten összegyűjtött adatokat, mert annyira mások voltak a viszonyok."

A brit szerint az ellenfeleik még nem mutatták meg, mire lehetnek képesek, így csalóka képet mutat az eredmény. „Nem hinném, hogy feltekerték volna a motort. Mindenki csak az eredményjelzőt nézi, de fogalmuk sincs róla, ki tekerte fel, és ki nem. Ez három és fél, vagy négy tizedet is jelenthet itt, amivel ugyanott lennénk, mint a Mercedes."

A villanyfényes edzésen a csapattársát 154 ezreddel megelőző Piastri pozitívabban nyilatkozott a nap végén. „Egészen elégedett vagyok! Úgy éreztem, az autó jó formában van. Az első gyakorlás viszont eléggé más történet volt! Örülök, hogy jobban összeálltak a dolgok a folytatásra. Az egy körös tempónk erős, és jónak tűnt a hosszú etapon mutatott tempó is – magyarázta, majd felelt arra a kérdésre is, meglepte-e a nagy különbség. – Igen is, meg nem is. Az, hogy ilyen nagy lett a differencia talán kissé meglepő volt, de szerintem a többiek még fognak találni teljesítményt, és eléggé szorossá fog válni a csata. Jó, hogy most ilyen nagy az előny, de Bahreinben lehet előzni, és a gumikopás meghatározó tényezőt játszik. Az időmérő persze így is fontos lesz, de meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a versenytempó is jó lesz."

A Mercedes visszatér a dobogóra? (Fotó: AFP)

A relevánsnak számító második szabadedzésen tehát Russell tudott a legközelebb férkőzni a wokingiakhoz, hátránya ugyanakkor így is meghaladta az öt tizedet. „Számítottunk arra, hogy a McLaren lépéselőnyben lesz itt, és ezt most láthattuk is. A középső szektorban túlmelegszenek a gumik, így tudjuk, hogy ezen még dolgoznunk kell, de szerintem harcba szállhatunk a McLaren mögötti legjobb helyért. A Ferrarik is egészen jó körön voltak, de kissé rosszul sikerült az utolsó szektoruk, szóval szoros küzdelemre számítok a Ferrarival és Maxszel, de sosem tudhatjuk. Határozottan úgy érzem, hogy az előző hétvégével ellentétben ezúttal nem az időmérő lesz a meghatározó, hanem a versenytempó és a gumikopás. Természetesen így is jó kvalifikációt szeretnél futni, de a futamon lesznek igazán történések."

Míg Russell Frederik Vesti beugrása miatt volt kénytelen kihagyni a nyitányt, csapattársa, Andrea Kimi Antonelli vízszivárgás miatt vesztett rengeteg időt, és az érdemi munka számára is a második edzésen kezdődött el. „A második tréning pozitívan alakult. Egy körön egészen rendben volt, elég nagyot hibáztam az első szektorban, de jól éreztem magam a volán mögött. A hosszú etap már zűrösebb volt, nagyon más volt a helyzet ahhoz képest, mint amit a teszten tapasztaltunk. Szóval alkalmazkodnom kellett, de az első gyakorláson történt problémát leszámítva összességében pozitív napot zártunk."

A konstruktőri tabellán a második helyet elfoglaló Mercedes a tervek szerint Imolába hozza el az első jelentősebb fejlesztési csomagját, így Bahreinben, illetve a soron következő két nagydíjon, Szaúd-Arábiában és Miamiban az eredmények maximalizálása lesz a célja.

