Vettel megpróbált ülést szerezni az Audinál – sajtóhír

Sebastian Vettel a 2022-es idény végén akasztotta szögre a bukósisakját, s noha azóta több alkalommal is kijelentette, hogy jól érzi magát, végre több időt tölthet a családjával, és más, számára fontos dolgokkal is foglalkozhat, most úgy tűnik, még annyira ég benne a versenyzés iránti vágy, hogy vissza akar térni a Formula–1-be.

Az F1Insider értesülései szerint a négyszeres világbajnok még mindig elég fittnek érzi magát, és folyamatosan figyelemmel kíséri a lehetőségeket is. A német pilóta a forrás szerint egy évvel ezelőtt felvette a kapcsolatot a 2026-ban a Sauber oldalán visszatérő Audival is, ám a német márka végül honfitársa, Nico Hülkenberg, valamint a Formula–2 feltörekvő bajnoka, Gabriel Bortoleto mellett döntött.

Vettel az F1-es pályafutása során 299 nagydíjon állt rajthoz, 57 pole pozíciót szerzett, 122-szer állt fel a dobogóra, s 53 alkalommal győzedelmeskedett.