Újra pályán Hamilton és a Ferrari – a Pirelli Spanyolországban teszteli a 2026-os gumikat

A Formula–1 hivatalos gumibeszállítója, a Pirelli már javában készül a nagy szabályváltoztatásokat hozó 2026-os évre, először múlt héten tesztelte a jövőre használatos köztes, valamint extrém esőgumikat a McLaren segítségével a franciaországi Paul Ricard-versenypályán, míg most a spanyolországi Circuit de Catalunyán gyűjti az adatokat a wokingiakkal, akikhez ezúttal csatlakozott a Ferrari versenyzőpárosa is.

Míg az előző idényben a konstruktőri címet elhódító alakulat a 2023-as versenygépét alakította át az eseményre, a maranellói istálló a 2024-es konstrukciót módosította, így a csapattal az első közös idényére készülő Lewis Hamilton a tavalyi modellel is megismerkedhet a hivatalos 2025-ös tesztidény előtt.

Noha a tavalyi évben összesen öt nagydíjon győzelmet szerző SF24-es első és hátsó felfüggesztésén is változtatni kellett a jövőre bemutatkozó keskenyebb és kisebb gumik miatt, ráadásul az aerodinamikai módosítások nyomán hozzávetőlegesen 20 százalékkal csökkent leszorítóereje, hogy szimulálja a jövőre várt szintet, a mostani alkalom így is kivételes lehetőséget jelent az alakulat, és különösen a hétszeres világbajnok számára, hiszen más körülmények között nem lehetne pályára vinni a 2024-es autót.

Hamilton korábban a 2023-as versenygéppel gyűjtötte a kilométereket, a brit először Fioranóban járatta be az SF23-ast, míg az előző héten a katalán aszfaltcsíkon rótta a köröket az új csapattársával, Charles Leclerc-rel felosztva a napokat. A háromnapos régi autós teszt ugyanakkor nem a tervek szerint alakult, a brit a második nap délelőttjén elvesztette az irányítást az autó felett, és a falba szállt a 12-13-as kanyarnál, és utána a monacói már nem tudott visszatérni a pályára délután, hiszen a sérülés olyan mértékű volt, hogy a csapat nem készült el időben a szereléssel.

A Scuderia akkor specialistákat is hívott a helyszínre, hogy megbizonyosodjon róla, nem keletkezett nagyobb kár a kocsin, és így másnap Dino Beganovic és Antonio Giovinazzi nyugodtan folytathassa az istálló tesztprogramját. Hamilton tehát egy autótörést követően ülhet újra volán mögé, és gyűjthet értékes tapasztalatokat az idény előtt, miközben Leclerc-rel és a McLaren párosával, Lando Norrisszal, valamint Oscar Piastrival egyetemben arról is kaphat képet, milyen abroncsokra számíthat 2026-ban.

Fontos megjegyezni, hogy a mostani, kétnapos teszten megszerzett adatok valamennyi résztvevő számára elérhetők lesznek, és a versenyzők nem tudják, épp milyen keverékkel vannak kint a pályán, s a programot végig a Pirelli határozza meg.

Ami a folytatást illeti, a csapatok, így köztük a Ferrari február 18-án leplezi le a 2025-ös autófestését a londoni évnyitó eseményen. A maranellóiak másnap aztán hivatalos bemutatót is tartanak, melynek keretein belül azonnal pályára is viszik az új gépet Fioranóban. Az alakulat közlése szerint az SF25-ös nemcsak belsejében, hanem külsejében is el fog térni az elődjétől: a korábban bemutatott versenyruha, az új csapatruházat, valamint több közösségi felületen megosztott poszt arról árulkodik, hogy sötétebb árnyalatba öltözik az új autó.