Leclerc volt a leggyorsabb; véget ért a Pirelli spanyolországi tesztje

A Pirelli Franciaroszág után Spanyolország felé vette az irányt, és immár a száraz pályára alkalmas 2026-os gumikat tesztelte a McLaren segítségével, amelyik csapathoz ezúttal a Ferrari is csatlakozott.

A wokingiaknál az első napon Lando Norris, míg a másodikon Oscar Piastri vezethette a módosított 2023-as versenygépet, az MCL60-ast, míg a maranellóiaknál a két versenyző felváltva gyűjtötte az adatokat a több változtatáson is áteső 2024-es géppel, így Lewis Hamilton és Charles Leclerc kedden és szerdán is pályára is hajtott.

Az első napon Norris érte el a legjobb időt (1:15.210), mögötte a fioranói régi autós teszten autót törő hétszeres világbajnok (1:15.930) érkezett, míg a harmadik a csapattársa, Leclerc (1:16.060) lett. A másodikon napon aztán a monacói (1:14.917) tört az élre, másodikként Piastri (1:15.815) következett, míg a sort Hamilton (1:16.749) zárta.

Az időeredményekből ugyanakkor nem lehet számottevő következtetéseket levonni, hiszen a Pirelli diktálta a teszt programját, és nem is osztotta meg a pilótákkal, hogy a három keverék (C1, C2, C3) közül éppen melyikről gyűjtötte az adatokat.

Ami a megtett távot illeti, az olasz gumibeszállító elégedett lehet, hiszen kedden összesen 332, míg szerdán 300 kört teljesítettek a résztvevő versenyzők. A McLarennél Norris 159, Piastri 152 kört tett meg, miközben a Ferrarinál Hamilton 161, míg Leclerc 160 kört rajzolt fel a Circuit de Catalunyára.

A Pirelli sportigazgatója, Mario Isola elmondása szerint nagyon hasznos volt a teszt, főleg úgy, hogy a gumikat igencsak megterhelő katalán pályát térképezhették fel a skála keményebb abroncsait.

Az olasz gumibeszállító mérnökei egyelőre maradnak Spanyolországban, igaz, kissé dél felé veszik az irányt, mivel jövő héten (február 13–14.) Jerezben tartanak tesztet, amelyen a McLaren mellett ezúttal az Alpine, valamint a Mercedes gyűjti az adatokat. Az enstone-i alakulat mindkét napon pályán lesz, míg az „ezüstnyilak” és a wokingiak „csak” egy-egy napot teljesítenek.

Az idényt megelőző utolsó gumitesztre eközben március 2-án és 3-án kerül sor, akkor a Williams és az Alpine is szerepet kap mindkét napon Bahreinben, ahol február 26. és 28. között fog lezajlani a hivatalos kollektív felkészülés immár a 2025-ös versenygépekkel és gumikkal.