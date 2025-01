Colapinto egyre közelebb az Alpine-hoz – sajtóhír

Franco Colapinto az Olasz Nagydíjtól kezdődően vette át a Williamstől távozni kényszerülő Logan Sargeant helyét, és hívta fel magára szinte azonnal a figyelmet a teljesítményével. Az argentin pályafutása második versenyén pontot szerzett, és az első négy nagydíj után már öt pont állt a neve mellett, több, mint amennyit az elküldött amerikai gyűjtött össze másfél idény során.

Sorsa a Williamsnél ugyanakkor már azelőtt megpecsételődött, hogy bemutatkozott volna, hiszen a grove-i istálló Carlos Sainz Jr.-t szerződtette Alexander Albon mellé 2025-től. Noha a csapatfőnök, James Vowles már az Azerbajdzsáni GP után jelezte, segíteni kívánja a pilótát abban, hogy ott lehessen a 2025-ös rajtrácson, s már akkor jelezte, hogy a Williams hosszú távon tartana igényt a pilóta szolgálataira.

Az argentin kontraktuális helyzete már akkor is több kérdést felvetett, és a korábban erősen érdeklődő Red Bullt is eltántorította, amely végül menesztette Sergio Pérezt, a helyére Liam Lawsont ültette, míg a testvércsapatánál, a Racing Bullsnál az ezúttal is mellőzött Cunoda Juki mellett Isack Hadjarnak adott lehetőséget.

Bár a „vörös bikákhoz” hasonlóan a 2026-tól az Audi gyári csapatává előrelépő Sauber is más versenyző mellett tette le a voksát, az Alpine érdeklődése annak ellenére sem lankadt, hogy már korábban bejelentette Jack Doohan szerződtetését, és az argentin néhány töréssel, illetve rosszabb eredménnyel is magára vonzta a figyelmet.

A legfrissebb sajtóértesülések szerint a francia alakulat hamarosan bejelenti, hogy Colapinto szerephez jut a csapatnál, és több forrás is arról szól, hogy Doohan szerződése mindössze néhány (négy-öt) nagydíj erejéig szól, és teljesítményhez kötött kitételek vannak benne, ami megnyitná a lehetőséget az argentin előtt.

Afelől nincs semmi kétség, hogy a csapathoz tanácsadóként tavaly visszatérő Flavio Briatore kész nehéz döntéseket hozni, így könnyen előfordulhat, hogy Doohan pályafutása csupán néhány versenyhétvégét követően véget ér, ha nem nyújt maradandót. Bár ilyen szempontból az Esteban Ocont az abu-dzabi idényzárón váltó ausztrál pilóta sorsa a saját kezében van, a sok spekuláció, és a kialakuló helyzet óriási plusznyomást helyezhet a vállára, ami mellett nem lesz könnyű teljesítenie.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 30 Liam LAWSON (új-zélandi) Red Bull Honda RBPT 12 Andrea Kimi ANTONELLI (olasz) Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes 55 Carlos SAINZ Jr (spanyol) Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault 7 Jack DOOHAN (ausztrál) Alpine Renault 22 CUNODA Juki (japán) Racing Bulls Honda RBPT 6 Isack HADJAR (francia) Racing Bulls Honda RBPT 87 Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari 31 Esteban OCON (francia) Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Mercedes 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Mercedes 27 Nico HÜLKENBERG (német) Sauber Ferrari 5 Gabriel BORTOLETO (brazil) Sauber Ferrari 2025-ös rajtlista