„Az autó passzol a vezetési stílusomhoz" – Cunoda üzent az első Red Bull-os tesztje után

Cunoda Juki a Red Bull juniorprogramjának rangidős versenyzője, és 2021 óta versenyez a „vörös bikák" második számú csapatánál, az RB-nél, ám egészen a mostani Abu-dzabi Nagydíjat követő évzáró tesztig kellett várnia arra, hogy végre vezethesse az osztrákok aktuális autóját hivatalos teszten. Mindezt tette akkor, amikor folyamatos találgatások zajlanak arról, hogy az eredetileg 2026 végéig érvényes szerződéssel rendelkező Sergio Péreznek idő előtt távoznia kell az anyacsapattól.

Noha Cunoda nem titkolt célja, hogy megkapja a lehetőséget, és elfoglalhassa a mexikói ülését, a legfrissebb hírek szerint ezúttal sem ő az első számú jelölt, ami kétségkívül bosszantja őt, főleg annak tükrében, hogy az év közben elküldött Daniel Ricciardót, valamint az ausztrált váltó, és egybehangzó források szerint egyértelmű befutónak tűnő Liam Lawsont is legyőzte házon belül. Utóbbi ráadásul valamennyi időmérőn alulmaradt a márkatárssal szemben.

A Red Bull hétfőn ült össze a partnerekkel, hogy megvitassa a versenyzőkérdést, igaz, azért figyelemmel kísérték a kedden zajló tesztet is, amelyen a japán pilóta összesen 127 kört teljesített, s legjobb ideje, az 1:24.689 a tizenhetedik helyre volt elegendő, igaz, utóbbi nem igazán mérvadó, hiszen a nap a Pirelli-gumik tesztelésének jegyében telt. Cunoda a leintést követően elégedetten nyilatkozott az első tapasztalatokról, és egyértelmű üzenetet küldött a „vörös bikáknak": készen áll.

„Fizikailag is érezhető, hogy a Red Bull miért küzdött a világbajnoki címért az idén, egészen más autónak tűnik (mint az RB). A nap elég proaktív volt, szóval nagyon elégedett vagyok. Sokat kell még tanulnom, de a csapat nagyszerű munkát végzett a felkészüléssel. Nagyon jó volt a hangulat a garázsban. Úgy érzem, a kocsi passzol a vezetési stílusomhoz, és egyáltalán nem okozott nehézséget, hogy megszokjam. Még a hosszú etapokon is következetesen teljesítettem, és éreztem az autó határait, amit nem tudsz kitapasztalni, ha nem vagy magabiztos a volán mögött. Még sosem voltam ilyen boldog! A legfontosabb az volt, hogy biztosítsam a csapat számára, hogy kinyerhesse a szükséges adatokat az etapokból. Ez sikerült.”

A kedden nyújtott teljesítményével egy embert már mindenképpen lenyűgözött a japán: a Red Bull teljesítményért felelős vezetője, Ben Waterhouse elismerően nyilatkozott a pilóta munkájáról. „Juki először vezethette az autónkat, míg Isack (Hadjar) újra lehetőséget kapott az Abu-dzabi Nagydíj első szabadedzése után. Mindkét autón sikeresen elvégeztük az elsődleges tesztelemeket, és mindkét versenyző nagyon magas szinten teljesített, pontosan azt nyújtották, amit elvártunk tőlük. Juki kiváló visszajelzéseket adott a Pirelli 2025-ös gumijairól, ezzel értékes betekintést nyújtva a jövő évi változásokba.”

Ami Cunoda esetleges előléptetését illeti, az RB elöljárói kivétel nélkül úgy érzik, versenyzőjük megérdemli a lehetőséget, hogy megmutathassa magát a Red Bullban is. A csapatfőnök, Laurent Mekies szerint hazugság lenne azt állítani, hogy a japán nem áll készen a feladatra. „Ha egy pilóta olyan gyors, mint amilyen ő jelenleg, akkor hazudnék, ha azt állítanám, hogy nem áll készen valami ennél is gyorsabbra. Hazugság lenne. Brazíliában a harmadik, míg Las Vegasban a hetedik rajthelyre vezette az autót. Ki vagyok én, hogy azt mondjam, nem áll készen egy gyorsabb versenygépre? Természetesen készen áll rá, hogy gyorsabb autót vezessen.”

„Hatalmas előrelépést tett abban a tekintetben is, hogy mit hoz ki a kocsiból, mint ahogyan a visszajelzései és az érzelmein való uralkodás szempontjából is. Minden helyzet más, de nem mondhatom azt, hogy nem, nem áll készen egy ilyen közegre, én ezt nem tudom megállapítani. Lehet azt mondani, hogy egy másik versenyző másfajta képességekkel felvértezve készen áll, vagy illik abba a közegbe. De ez biztos, hogy jelenleg mindkét versenyző készen áll arra, hogy megtegye a következő lépést.”

A csapatfőnök tehát mindkét versenyzőjében látja a lehetőséget, és egyúttal jelezte, nehéz lenne választani a japán és az ausztrál között. Noha előbbi konstansan felülkerekedett az időmérős párharcokban, utóbbi a jóval kevesebb tapasztalata ellenére is közel tudott maradni, ami pont felé billentheti a mérleg nyelvét. A faenzaiak sportigazgatója, Alan Permane szerint ugyanakkor ez nem árnyékolhatja be Cunoda érdemeit. „Szuper gyors. Képes mindig a lehető legtöbbet kihozni az autóból, különösen egy körön. Nagyon jó a kvalifikációs tempója. Emellett a visszajelzéseivel is meglepett, és kiváló az angolja.”

„Ha nem vagy a csapatnál, akkor csak azt hallod, hogy folyamatosan frusztrált, de ezt kiragadják. Ez a gyenge pontja, amivel ő is tisztában van, és egy olyan terület, amin keményen dolgozik. De a tempóját, a visszajelzéseit, a rövid és a hosszú etapjait figyelembe véve jó, és javult az év során is.”

Az ügyvezető igazgató, Peter Bayer tudja, hogy nehéz helyzetbe kerül az a versenyző, amelyik nem kapja meg a hőn áhított lehetőséget. „Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem bántaná őket. Ha nem téged választanak, elgondolkodsz egy pillanatra. Ugyanakkor alszol rá egyet, és rájössz, hogy egy vagy a húsz kiválasztott közül, akinek ülése van a Formula–1-ben, és megvan a lehetőséged arra, hogy fejlődj, és megmutathasd, hogy mit érsz. A rövid karácsonyi szünetet követően valószínűleg már látni fogják, merre vezet az útjuk.”

Ha Cunoda ezúttal sem kapja meg az előléptetést, akkor az ötödik idényét fogja megkezdeni a faenzai istállónál, ami elgondolkoztathatja, megéri-e a Red Bull kötelékében maradnia. Mekies szerint a csapata is tud még mit kínálni a japán számára. „Bármi is történjék, az nem jelent végleges választ az esetleges jövőbeli előmenetel szempontjából. Szeretnénk gyors kocsit biztosítani a számára, mint ahogyan Liamnak is fordított helyzetben, hogy megmutathassák, készen állnak a következő lépés megtételére. Ez igaz mindkettejükre, és természetes, hogy csalódott lesz az, aki nem kapja meg a lehetőséget. Ha egyikük sem kapja meg, akkor mind a ketten csalódottak lesznek. De ugyanaz áll mindkét esetben: gyors autót adunk nekik, és ne feledjük, hogy kapnak újabb esélyt, ha olyan mértékű előrelépést tesznek, mint az idén.”