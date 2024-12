Leclerc zárt az élen; Sainz a Williamsnél, Cunoda a Red Bullnál mutatkozott be az évzáró abu-dzabi teszten – képek

A Formula–1 maradt Abu-Dzabiban a múlt hétvégi idényzáró nagydíjat követően, hiszen kedden rendezték meg a lassan hagyományosnak nevezhető év végi tesztet. A mezőny két részre oszlott: a csapatok az egyik autóban tapasztalt versenyzővel teljesítették a Pirelli gumitesztjét, míg a másikban újonc, vagyis a szabályok értelmében a királykategóriában maximum két futamon rajthoz álló versenyzőnek adtak lehetőséget.

A jövőre a Haas színeiben induló Oliver Bearman ennek megfelelően nem tudott részt venni a gyakorláson, mivel a Szaúd-Arábiában, Azerbajdzsánban és Brazíliában is versenyzett, előbbi helyszínen a vakbélműtéten áteső Carlos Sainz Jr., míg utóbbi kettőn az először az egyfutamos eltiltását letöltő, majd betegeskedő Kevin Magnussen ülését foglalhatta el.

A három eseményen összesen hét pontot gyűjtő brit helyén Rjo Hirakava kapott lehetőséget, míg a másik Haast az Abu-dzabi Grand Prix-t kihagyni kényszerülő, és így az Alpine-tól valódi búcsúfutam nélkül távozó Esteban Ocon vezethette, aki tehát megtehette az első köreit a jövő évi csapatával.

A francia mellett Sainz és Nico Hülkenberg mutatkozhatott be új színekben, míg Andrea Kimi Antonelli debütált. A Ferraritól végül bajnoki cím nélkül távozó spanyol a hétfői filmes napot követően éles körülmények között is kipróbálhatta a Williamst, amelynek autóján már az új szponzor, a Santander is megjelent, míg a Haastól elszerződő német Sauber volánja mögött gyűjthette az adatokat.

Az olasz bemutatkozása eközben sokáig kérdéses volt: a pilóta a múlt hétvégi Formula–2-es versenyeket betegség miatt kénytelen volt kihagyni, és nem volt biztos, hogy autóba tud ülni kedden. Bár a Mercedes az eredeti tervek szerint teljes napot adott volna a fiataljának, végül változtatnia kellett a programon, és délelőtt mozgósítania kellett a tartalékpilótát, Frederik Vestit.

A dán versenyző az első négy órát teljesítette az „ezüstnyilakkal”, és összesen 55 kört futott, mielőtt átadta Antonellinek a volánt. Ugyan az olasz így a nem hivatalos ebédszünet után pályára tudott gurulni Abu-Dzabiban, az már biztos, hogy a Super Formula szuzukai tesztjén nem fog részt venni. Erről a szervezők napközben tettek hivatalos bejelentést, így az olasz Bearmannel ellentétben nem gyakorolhat a jövőre a harmadik F1-es futamnak otthont adó helyszínen.

A Mercedes mellett két további alakulat osztotta meg a napot az egyik autójában: a hétvégén 26 év után konstruktőri címet ünneplő McLarennél mindkét állandó versenyző, így Lando Norris és Oscar Piastri is lehetőséghez jutott, míg a Ferrarinál két fiatal, Antonio Fuoco és Arthur Leclerc is tesztelhetett. A nap folyamán így újra két Leclerc képviselhette a Scuderiát, hiszen az egyéni vb-összetettben harmadikként végző Charles Leclerc terelgette a másik kocsit.

Meghatározó napon van túl Cunoda Juki: a japán versenyző először vezethette a Red Bull aktuális autóját, míg a másik RB 20-assal Isack Hadjar róhatta a köröket. Az összetettben a harmadik helyen végző csapatnál így feltehetőleg az a versenyzőpáros gyűjtötte az adatokat, amelyik jövőre a Racing Bulls névre váltó Rb-nél fog szerephez jutni. A legfrissebb hírek szerint ugyanis a feanzaiakkal tesztelő Liam Lawson lesz Max Verstappen csapattársa, ha a 2024-ben alulteljesítő Sergio Péreznek valóban felbontják a szerződését. Az új-zélandi versenyző mellett Ivasza Ajumu vezette a csapatbajnokságot végül a nyolcadik pozícióban záró alakulat másik versenygépét.

Fontos napon van túl a Sauber is, hiszen Hülkenberg mellett a Formula–2-ben bajnoki címet szerző Gabriel Bortoleto gyakorolhatott, a 2026-tól az Audi gyári csapatává előrelépő istálló így a jövő évi pilótapárosával vehetett részt a teszten. Az Aston Martinnál Felipe Drugovich és Jak Crawford, míg az Alpine-nál a múlt hétvégén az első F1-es nagydíját már teljesítő Jack Doohan, illetve Paul Aron jutott tesztlehetőséghez.

Ami az időeredményeket illeti, a nap első felében Sainz volt a leggyorsabb a Williamsszel, ám végül másodikként zárta az eseményt, miután Leclerc a lemenő nap fényében 1:23.510-es kört jegyzett, amivel az élen zárt. A monacói 134 kört futott összesen, ugyanannyit, mint a harmadikként záró George Russell, és tizenkettővel kevesebbet, mint a második legszorgalmasabbnak számító Sainz – a legnagyobb távot Lawson tette meg, az új-zélandi 159 kört könyvelhetett el az RB-vel.

A negyedik leggyorsabbnak Hülkenberg bizonyult a Haasszal, majd Antonelli, Ivasza, Pato O'Ward (McLaren), Doohan, Aron, valamint Ocon zárta az első tízes sorát. A Red Bullnál Hadjar a tizenötödik, míg Cunoda a tizenhetedik lett, kettejüket Norris választotta el egymástól. Bortoleto eközben a tizennyolcadik pozícióban mutatkozott be a Sauberrel.

Az állandó versenyzők közül tehát többen is távol maradtak a teszttől: a négyszeres világbajnok, Max Verstappen, illetőleg a kétszeres vb-első Fernando Alonso számára már elkezdődött a pihenés, míg a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton Kuala Lumpurban tette tiszteletét, hogy búcsút intsen a Mercedestől, mielőtt Stuttgartba, majd Brixworth-ba és Brackleybe venné az irányt.

A mezőny legközelebb február 26-án gurul pályára Bahreinben, ahol kezdetét veszi az idény előtti háromnapos teszt, míg a 2025-ös bajnokság március 16-án rajtol Ausztráliában.

F1, ÉVZÁRÓ ABU-DZABI TESZT, VÉGEREDMÉNY Versenyző Csapat Köridő Megtett körök száma 1. Charles Leclerc Ferrari 1:23.510 134 2. Carlos Sainz Jr. Williams 1:23.635 146 3. George Russell Mercedes 1:23.789 134 4. Nico Hülkenberg Sauber 1:23.859 113 5. Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:23.873 62 6. Ivasza Ajumu RB 1:24.100 110 7. Pato O'Ward McLaren 1:24.222 116 8. Jack Doohan Alpine 1:24.268 137 9. Paul Aron Alpine 1:24.275 121 10. Esteban Ocon Haas 1:24.305 119 11. Luke Browning Williams 1:24.375 105 12. Hirakava Rjo Haas 1:24.435 133 13. Liam Lawson RB 1:24.440 159 14. Arthur Leclerc Ferrari 1:24.576 68 15. Isack Hadjar Red Bull 1:24.632 125 16. Lando Norris McLaren 1:24.678 84 17. Cunoda Juki Red Bull 1:24.689 127 18. Gabriel Bortoleto Sauber 1:24.738 130 19. Oscar Piastri McLaren 1:24.838 72 20. Jak Crawford Aston Martin 1:24.997 109 21. Felipe Drugovich Aston Martin 1:25.010 146 22. Frederik Vesti Mercedes 1:25.159 55 23. Antonio Fuoco Ferrari 1:25.238 73