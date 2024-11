„Már szerződtettem volna" – Verstappen megnevezte, kit ültetne Hülkenberg mellé

Noha a 2026-ban az Audi gyári csapatává előrelépő Sauber már április végén bejelentette Nico Hülkenberg szerződését, az továbbra is kérdéses, hogy ki lesz a jelenleg a Haasnál versenyző német pilóta csapattársa.

A német márka első számú jelöltje eleinte a Ferraritól távozni kényszerülő Carlos Sainz Jr. volt, ám a spanyol végül a Williams mellett tette le a voksát. Ezt követően a csapatot jelenleg is erősítő Valtteri Bottas tűnt a befutónak, de a legfrissebb jelentések szerint a felek között megakadtak a tárgyalások, így az istálló más opciókat is újra fontolóra vesz.

A listán szerepel Csou Kuan-jü neve mellett a mezőnybe továbbra is visszavágyó és az F1-es álmait továbbra is kergető Mick Schumacher, valamint a Formula–2-ben jól teljesítő és az egyéni összetett vezető Gabriel Bortoleto neve is. Utóbbi pilóta a címvédő Max Verstappen figyelmét is felkeltette, a Red Bull holland versenyzője a most hétvégén rendezendő Sao Pauló-i Nagydíj csütörtöki sajtónapján beszélt arról, hogy a Sauber helyében a fiatal brazilt igazolná le a 2026-os nagy szabályváltoztatások előtt.

„A Sauber helyében már szerződtettem volna. Különösen azért, mert ő jelenti a jövőt, a fiatal versenyzők, és 2026-ban nagy szabályváltoztatások jönnek. Mindig jó, ha van egy teljes éved összeszokni a csapattal, elkövetni a hibákat, jól beilleszkedni és kissé megismerni az autót. Így sokkal felkészültebbnek és kényelmesebben érzed magad, amikor 2026-ban kezdesz.”

Vetélytársával egyetértett a McLarent erősítő Oscar Piastri is, aki Bortoletóhoz hasonlóan első próbálkozásra bajnok lett a Formula–3-as bajnokságban. „Nagyon lenyűgöző munkát végez, újoncként nyert bajnokságot az F3-ban, és most vezeti az összetettet az F2-ben. Szóval igen, én azon a véleményen vagyok, hogy megérdemelsz egy ülést az F1-ben, ha ilyen eredményeid vannak.”

„Személyes tapasztalatom van azzal kapcsolatban, milyen fájdalmas érzés az, ha nem kapsz helyet, így az ő érdekében remélem, hogy nem kell megtapasztalnia, milyen ez. Úgy gondolom, nagyon jó munkát végez, és az érdemei alapján kijár neki egy hely az F1-ben.”

Hogy Bortoleto valóban előreléphet-e a királykategóriába, egyelőre kérdéses, az azonban már biztos, hogy Hülkenberg még az idén bemutatkozhat a Sauber színeiben. A német az idényt követő Pirelli-teszten gurulhat pályára a csapat 2024-es autójával és kezdheti meg az ismerkedést régi-új csapatával. Rajta kívül Andrea Kimi Antonelli a Mercedesnél, míg Jack Doohan az Alpine-nál kap lehetőséget.

Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT Andrea Kimi ANTONELLI (olasz) Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes 55 Carlos SAINZ Jr (spanyol) Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault? Jack DOOHAN (ausztrál) Alpine Renault? 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT 87 Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari 31 Esteban OCON (francia) Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Mercedes 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Mercedes 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari 2025-ös rajtlista

4. SAO PAULÓ-I NAGYDÍJ NOVEMBER 1., PÉNTEK Szabadedzés 15.30–16.30 Sprintidőmérő 19.30–20.14 NOVEMBER 2., SZOMBAT Sprintverseny 15.00–16.00 Időmérő 19.00–20.00 NOVEMBER 3., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.879 km) rajtja 18.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas November 24., 7.00 Katari Nagydíj, Loszaíl December 1., 17.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi December 8., 14.00