Álomszerű boldogság a Mercedesnél, frusztráció a Ferrarinál a Las Vegas-i verseny után

Nemcsak győzelemre váltotta pole pozícióját George Russell Las Vegasban, de egész hétvégén magabiztos teljesítményt nyújtva a Mercedes kettős győzelmet aratott, amely legutóbb két évvel ezelőtt történt meg Brazíliában. Bár előzetes tervei szerint Russell korán elhagyta volna Las Vegast, a siker marasztalásra bírta a szórakozóhelyeiről is ismert városban.

„Azt terveztem, hogy a verseny után néhány órával hazarepülök, de most biztos nem szállok fel arra a repülőgépre – árulta el a Mercedes-pilóta. – Inkább kiélvezem az estét a csapatommal. Álomszerűen alakult ez a hétvége, de még mindig nem tudom, miért voltunk ennyire gyorsak. Győztünk, pole-t szereztünk, és egész hétvégén domináltunk. A kettős győzelemhez Lewisszal nem is választhattunk volna jobb helyszínt. A másik két versenyen, amelynek a pole-ból vághattam neki, káosz, eső, felszáradó pálya volt, és mindig történt valami. Ezen a futamon is úgy éreztem, hogy hiába vagyok kellően jó, és az előnyöm is megnyugtató, valami úgyis megint közbeszól. Végül nem így lett, szóval olyan, mintha fordult volna a szerencsénk, és ennek nagyon örülök.”

Lewis Hamilton tisztában van azzal, hogy akár ő is ünnepelhetett volna a dobogó legfelső fokán, ha előző nap nem hibázik az időmérőn, és a tizediknél jobb rajthelyről kezdhette volna meg a futamot. Felzárkózását ennek ellenére a nézők is jutalmazták a „Nap versenyzője” címmel.

„Mindig jó érzés, ha fejlődünk, és ez a nap nagyon hasonlított a régi gokartos időkre, amikor a mezőny végéről kellett felzárkóznom – vélekedik Hamilton. – Nagyon jó volt az autó egyensúlya, sokkal kellemesebbnek éreztem, mint tegnap. Ez egy fenomenális eredmény a csapat számára. Kicsit keserédes az, ahogyan az időmérő sikerült, hiszen jobb esetben akár nyerhettem is volna. Mindenesetre a verseny előtt nem gondoltam, hogy meglehet a második pozíció, szóval elégedett vagyok. Katarban talán simábban mennek majd a dolgok, legalábbis jól mentünk ott tavaly. Abu-dzabiról ez talán kevésbé mondható el, de meglátjuk, mi lesz.”

Nehéz futamon van túl Charles Leclerc, aki az első körökben még a vezető pozícióért és a győzelemért harcolt, végül azonban a dobogóról is lemaradt. A monacói pilóta a leintést követően meglehetősen kifakadt a csapatrádión, és úgy fogalmazott, hogy bár mindent megtett, amit kértek tőle, mégis ugyanaz történt, mint korábban, vagyis rosszul jött ki abból, hogy hallgatott csapatára.

„Nem mennék bele a részletekbe arról, amit korábban megbeszéltünk – mondta Leclerc kicsivel később már sokkal nyugodtabb hangnemben. – Nem arról van szó, hogy csapat előnyben részesítené az egyik versenyzőt, hanem arról, amiket mondtak nekünk. Viszont már így is túl sokat mondtam, így inkább nem részletezném a történteket. Kicsit többre számítottunk a hétvégét illetően, hiszen tudtuk, hogy jó verseny várhat ránk. Persze aggódtunk a gumik felmelegítése miatt, és ez az aggodalmunk be is igazolódott. A Mercedes túl gyors volt, és messze volt tőlünk a mai napon.”

A történtekkel kapcsolatban röviden Carlos Sainz Jr. is megszólalt, ám leszögezte, hogy ő nem szereti a csapatrádión kiadni dühét és elégedetlenségét.

„Egyetértettem abban, hogy jobb nem beszélni a médiával, mert amikor mégis megtesszük, abból probléma lesz. Ez csak rá és rám tartozik, én inkább meg sem szólalok ilyenkor a csapatrádión, mert nem szép dolog ilyet mondani. Nincs szükség erre” – vélekedik Sainz.

1. George Russell brit Mercedes 1:22.05.969 2. Lewis Hamilton brit Mercedes 7.313 mp h. 3. Carlos Sainz Jr. spanyol Ferrari 11.906 mp h. 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 14.283 mp h. 5. Max Verstappen holland Red Bull-Honda RBPT 16.582 mp h. 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 43.385 mp h. 7. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 51.365 mp h. 8. Nico Hülkenberg német Haas-Ferrari 59.808 mp h. 9. Cunoda Juki japán RB-Honda RBPT 1:02.808 mp h. 10. Sergio Pérez mexikói Red Bull-Honda RBPT 1:03.114 mp h. 11. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Mercedes 1:09.195 mp h. 12. Kevin Magnussen dán Haas-Ferrari 1:09.803 mp h. 13. Csou Kuan-jü kínai Sauber-Ferrari 1:14.085 mp h. 14. Franco Colapinto argentin Williams-Mercedes 1:15.172 mp h. 15. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Mercedes 1:24.102 mp h. 16. Liam Lawson új-zélandi RB-Honda RBPT 1:31.005 mp h. 17. Esteban Ocon francia Alpine-Renault 1 kör h. 18. Valtteri Bottas finn Sauber-Ferrari 1 kör h. KIESETT MEGTETT KÖR Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 25 Pierre Gasly francia Alpine-Renault 15 a las vegas-i nagydíj végeredménye

PILÓTA GYŐZELEM DOBOGÓ PONTSZERZÉS LGYK PONT 1. Max Verstappen* 8 12 21 3 403 2. Lando Norris 3 11 20 5 340 3. Charles Leclerc 3 10 20 1 319 4. Oscar Piastri 2 7 21 - 268 5. Carlos Sainz Jr. 2 8 18 1 259 6. George Russell 2 4 20 2 217 7. Lewis Hamilton 2 4 20 2 208 8. Sergio Pérez - 3 16 3 152 9. Fernando Alonso - - 12 1 62 10. Nico Hülkenberg - - 9 - 35 11. Cunoda Juki - - 9 - 30 12. Pierre Gasly - 1 6 - 26 13. Lance Stroll - - 5 - 24 14. Esteban Ocon - 1 5 1 23 15. Kevin Magnussen - - 5 - 14 16. Alexander Albon - - 4 - 12 17. Daniel Ricciardo - - 4 - 12 18. Oliver Bearman - - 2 - 7 19. Franco Colapinto - - 2 - 5 20. Liam Lawson - - 1 - 4 * már világbajnok a világbajnokság állása