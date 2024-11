A Mercedesnél továbbra sincs gyorsabb Las Vegasban, ismét előkerült a piros zászló

Meglepően jól kezdett a Mercedes pénteken Las Vegasban. Mindkét szabadedzést Lewis Hamilton zárta az élen, a hétszeres világbajnokot George Russell és Lando Norris követte a nyitó tréningen. A második edzést ugyancsak ezen két pilóta zárta Hamilton mögött, csak ezúttal fordított sorrendben,

Max Verstappen – aki akár már ezen a hétvégén bebiztosíthatja negyedik világbajnoki címét – csak a 17. helyen nyitott Las Vegasban, majd ötödikként zárta a második gyakorlást. Habár utcai pályáról van szó, eddig csupán egyszer kellett lengetni a piros zászlót – Alexander Albon alatt állt meg a Williams a helyi idő szerint késő este rendezett második tréningen.

Szombaton a harmadik és egyben utolsó szabadedzéssel folytatódott a program. A gyakorlás kezdetekor Csou Kuan-jü vette birtokba elsőként a pályát, ám az aktuális viszonyok felmérése után a kínai versenyző is visszatért a bokszutcába. Ami egyébként a hőmérsékletet illeti, a sivatagi elhelyezkedés ellenére meglehetősen hűvös körülmények között zajlik eddig a Las Vegas-i versenyhétvége.

Elsőként Sergio Pérez autózott mért kört az utolsó edzésen. Az első negyedórában mellesleg nem volt túl forgalmas a pályára, és 15 perc elteltével a versenyzők nagy része még egy kört sem tette meg. Kicsivel később a Red Bull versenyzői tértek vissza a pályára, majd Verstappen is teljesítette első gyors körét.

Az edzés első felében a címvédő istálló pilótáin kívül csupán nem sokan tettek ugyanígy, ám kicsivel később nagy lett a forgalom a pályán, és természetesen érkeztek a gyors körök is. 20 perccel a leintés előtt a Mercedes-versenyzők voltak a leggyorsabbak, míg Verstappen továbbra is kissé szenvedett. A háromszoros világbajnok nem volt elégedett autójával, több bukóteret is megjárt, és csapattársával a lista utolsó két helyen álltak.

Igaz, a mezőnyből egyedüliként Verstappen és Pérez autójára nem kerültek még fel a lágy abroncsok. A Mercedesnél eközben előbb Hamilton, majd Russell ugrott az élre, később pedig ismét előbbi diktálta a tempót. Az utolsó negyedórában ismét Russell volt a leggyorsabb, majd a Red Bullokra is felkerültek a lágy gumik, aminek köszönhetően Verstappen vette át a vezetést.

Az élen azonban nem sok időt tölthetett, hiszen Carlos Sainz Jr. hamar átvette tőle az első pozíciót. Az utolsó tíz percben aztán ismét Russell ugrott az élre, majd a hétvégén második alkalommal került elő a piros zászló. Ezúttal Lance Stroll miatt kellett félbeszakítani a körözést – a kanadai pilóta alatt megállt az Aston Martin a 12-es kanyarban.

Mikor újraindították a szabadedzést, a mezőnynek alig egy perce maradt, ám így is meglépően sokan visszatértek a pályára. Ez azonban már nem volt hatással a végeredményre – Russell zárta az élen az utolsó tréninget Las Vegasban, mögötte Oscar Piastri és Sainz végzett.

A top tízet Norris, Verstappen, Hamilton, Albon, Franco Colapinto, Kevin Magnussen és Pierre Gasly egészítette ki az utolsó szabadedzésen.

Folytatás magyar idő szerint 7 órakor az időmérővel!