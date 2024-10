Sainz a leggyorsabb; Russell autót tört; Verstappen mért kör nélkül maradt a második mexikói edzésen

A két piros zászlót is hozó mexikóvárosi nyitó edzésen George Russell futott meg a leggyorsabb kört, a brit elsőként és egyedüliként ment be 1:17 alá. A mercedeses mögött Carlos Sainz Jr. és Cunoda Juki érkezett az első hármasban, míg az egyéni vb-összetettet vezető Max Verstappen a negyedik helyen érkezett.

A címvédőt 57 pontos lemaradással követő Lando Norris eközben a bokszfalról volt kénytelen figyelni az eseményeket, mint ahogyan a múlt hétvégén győzedelmeskedő Charles Leclerc, a hétszeres világbajnok, Lewis Hamilton, a 400. versenyhétvégéjén induló Fernando Alonso, valamint Csou Kuan-jü is, hiszen autóikat fiatal versenyzők foglalták el az első órában.

Az ötös számára így a harminc perccel meghosszabbított második szabadedzéssel vette kezdetét a versenyhétvége programja, ami a többiekétől eltérő mederben zajlott le, hiszen azon versenyzők, akik nem vettek részt a nyitó tréningen, harminc perc gyakorlást kaptak a másodikon, és a fennmaradó időben kellett tesztelniük a Pirellinek, míg a másik tizenöt pilóta számára a teljes gyakorlás a 2025-re szánt keverékek feltérképezésének jegyében telt.

Mint ahogyan a nyitó edzésen, a másodikon sem kellett sokat várni a piros zászló megjelenésére, George Russell tizenkét perccel a kezdés után a 8-as kanyarnál ráhajtott a kerékvetőre, aminek következtében kitört az Mercedes hátulja, és elvesztette felette az irányítást. Az autó nagy sebességgel csapódott bele a falba, és noha a versenyző ki tudott szállni a kocsiból, az esetet követően a pályakórház felé vezetett az útja. Az Ezüstnyíl mellett ráadásul a fal is sérült, így hosszabb várakozás vette kezdetét.

A kényszerpihenő úgy tűnt, hogy a Williamsnek kedvezhet a leginkább, ám a csapat a bő húsz percet felölelő leállás alatt sem tudott elkészülni Alexander Albon autójával. Mint ismert, a thaiföldi az első gyakorláson ütközött össze Leclerc helyén vezető Oliver Bearmannal, az esetet a sportfelügyelők is vizsgálták, de végül versenybalesetnek minősítették.

Félidőben Sainz állt az időlista élén, a spanyolt Oscar Piastri és Cunoda Juki követte a top 3-ban, az első ötös sorát Leclerc és Kevin Magnussen zárta, míg a továbbra is motorgondokra panaszkodó Verstappen mért kör nélkül a tizenkilencedik helyet foglalta el. A holland a folytatásban már nem is hajtott pályára, miután csapata szétszerelte az autóját a feltételezett erőforrás-probléma miatt. A címvédő mellett Albon is a garázsban vesztegelt, így mindkettejük számára lesz mit bepótolni a harmadik tréningen.

Ami az eredményeket illeti, Sainz megtartotta az első helyét, mögötte változatlan sorrendben érkezett a Piastri, Cunoda és Leclerc hármas, míg az első ötöst az utolsó percekben a közepeseken előrelépő Norris tette teljessé. A hatodik Hamilton lett, akinek a padlólemeze sérült, amikor Antonelli a nyitányon áthajtott egy fémdarabon. A brit versenyzőt Valtteri Bottas követte, majd a hazai pályán szereplő Pérez és Liam Lawson zárta a top 10-et.

Folytatás szombaton 19 óra 30 perckor a harmadik szabadedzéssel.

4. MEXIKÓVÁROSI NAGYDÍJ OKTÓBER 25., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Russell 1:17.998 2. szabadedzés 1. Sainz 1:17.699 OKTÓBER 26., SZOMBAT 3. szabadedzés 19.30–20.30 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 27., VASÁRNAP A verseny (71 kör, 305.534 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Sao Pauló-i Nagydíj, Interlagos November 3., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas November 24., 7.00 Abu-dzabi Nagydíj, Abu-Dzabi December 8., 14.00