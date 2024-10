Mick Schumacher még mindig versenyben van az Audinál

Papíron már csak két kiadó hely maradt a 2025-ös rajtrácsra: az RB, valamint a 2026-tól az Audi gyári csapatává avanzsáló Sauber nem döntött még arról, ki foglalja el a második ülését. A faenzaiaknál némiképp világosabb a helyzet, míg az olasz-svájciaknál több név is szerepel is a listán.

Előbbi csapat nagy valószínűség szerint házon belül oldja meg a pilótakérdést, hiszen a most hétvégén rendezendő Amerikai Nagydíjtól Daniel Ricciardót váltó Liam Lawson jó teljesítménnyel biztossá teheti helyét, és adott esetben a Red Bullhoz is előrelépést nyerhet, míg utóbbinál a legfrissebb hírek szerint kétségessé vált a nemrég még befutónak tartott Valtteri Bottas hosszabbítása, vagyis akár teljesen új felállás mellett is dönthet a visszatérő márka.

A listán szerepel még a Formula–2-es bajnokságban vezető Gabriel Bortoleto, a Williamsnél idény közben beugró és eddig figyelemre méltó formát mutató Franco Colapinto, valamint Mick Schumacher is. Noha a német versenyző visszatérésére kis esély mutatkozott, miután az Alpine Jack Doohan mellett tette le a voksát, az Audi Formula–1-es projektjének élére kinevezett Mattia Binotto megerősítette, hogy opcióként tekintenek még Schumacherre.

„Megengedhetjük magunknak azt a luxust, hogy nem sietünk, hiszen valamennyi csapat döntött már a versenyzőfelállásról. Két alapvető lehetőségünk van: ott van a tapasztalat, amivel emelkedő pályára állhatunk, vagy egy fiatal, tehetséges pilótát választunk, akivel együtt juthatunk fel a csúcsra” – magyarázta a Corriere della Serának adott interjújában, amelyben választ adott arra a kérdésre is, hogy számításba veszik-e a német pilótát.

„Természetesen mérlegeljük őt is. Találkoztam vele, beszélgettünk, már régóta ismerem, hiszen a Ferrari akadémiájának tagja volt. Ismerem az erősségeit, az előnyeit. Ő egyike azon neveknek, amelyeken gondolkozunk.”

Az Audi sikeréig még hosszú út vezet, így maga a csapat is hosszú távon gondolkozik. „Most még a hegymászás elején tartunk. Előttünk van a Mount Everest, és jelenleg csak az alaptábort látjuk. Még azon morfondírozunk, melyik oldalról induljunk, de fontos, hogy kijelöljünk egy utat.”

„Ha összehasonlítjuk magunkat a vetélytársainkkal, körülbelül négyszáz emberrel kevesebben vagyunk. Növelnünk kell a létszámot, hogy ugyanolyan szinten küzdhessünk meg velük. Ez nem két nap alatt fog megtörténni, és nem feltétlenül az F1-ben kell keresgélnünk. A választásunk az, hogy a fiatalokba fektetünk.”

„Más alakulatok is évekig küzdöttek azelőtt, hogy csúcsra jutottak. Jean Todt 1993-ben érkezett meg Maranellóba, és az első konstruktőri címet 1999-ben szerezték. Ugyanez volt a történet a Mercedesnél is. Öt-hét évbe fog telni, és arra számítunk, hogy 2030-ban már harcban leszünk.”



Rajtszám Név (nemzetiség) Csapat Motor 1 Max VERSTAPPEN (holland) Red Bull Honda RBPT 11 Sergio PÉREZ (mexikói) Red Bull Honda RBPT Andrea Kimi ANTONELLI (olasz) Mercedes Mercedes 63 George RUSSELL (brit) Mercedes Mercedes 44 Lewis HAMILTON (brit) Ferrari Ferrari 16 Charles LECLERC (monacói) Ferrari Ferrari 14 Fernando ALONSO (spanyol) Aston Martin Mercedes 18 Lance STROLL (kanadai) Aston Martin Mercedes 23 Alexander ALBON (thaiföldi) Williams Mercedes 55 Carlos SAINZ Jr (spanyol) Williams Mercedes 10 Pierre GASLY (francia) Alpine Renault? Jack DOOHAN (ausztrál) Alpine Renault? 22 CUNODA Juki (japán) Visa Cash App RB Honda RBPT ?? Visa Cash App RB Honda RBPT 87 Oliver BEARMAN (brit) Haas Ferrari 31 Esteban OCON (francia) Haas Ferrari 81 Oscar PIASTRI (ausztrál) McLaren Mercedes 4 Lando NORRIS (brit) McLaren Mercedes 27 Nico HÜLKENBERG (német) Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari ?? Stake F1 Team Kick Sauber Ferrari 2025-ös rajtlista