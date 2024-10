F1: vízválasztó lehet a brazil hétvége a vb szempontjából

A mexikói hétvége számos kihívást tartogatott, de nagyon sok pozitívumot tapasztaltunk, például az újabb sikeres fejlesztési csomagunkat, a csapat által mutatott kitűnő rugalmasságot, valamint egy jól kivitelezett versenyt. Ebből mind erőt merítünk Brazíliára, és motiválóan hat ránk, hogy az utolsó néhány versenyen is keményen nyomjuk. Ahogy vártuk, a bajnokság elképesztően szoros, ellenfeleink pedig továbbra is fejlesztenek és lépéseket tesznek előre. Ugyanakkor mi is leszegett fejjel dolgozunk, hogy gyors autót biztosítsunk versenyzőinknek, és még több pontot szerezzünk.

Andrea STELLA

a McLaren csapatfőnöke Interlagosban újabb sprinthétvége vár ránk, ami nagy fizikai és mentális erőfeszítéssel jár. A Maranellóban és a pályán dolgozó munkatársak célja, hogy a hétvége kezdetén olyan kiindulási alapot biztosítsanak Charles-nak és Carlosnak az autó egyensúlyát és beállításait tekintve, hogy csak a vezetésre kelljen koncentrálniuk. Az időjárás Brazíliában gyakran szerepet játszik, szóval mindenkinek nagyon kell koncentrálnia, hogy a maximumot hozza ki minden kínálkozó lehetőségből. A csapatmorál most nagyon jó, harcolunk, és úgy dolgozunk tovább, ahogy eddig. Csak később tekintünk a tabellára.

Fred VASSEUR

a Ferrari csapatfőnöke